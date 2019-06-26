HABER

Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı.

Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı.
Jandarma asayiş ekipleri, kırsal Pirlibey Mahallesi'ndeki Karınca Dağı'nda, Hint kenevri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler, araziye ekili halde 601 kök Hint keneviri ve ayrıca 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.İ. ve M.İ. adlı kuzenler gözaltına alındı. Şüphelilerin İzmir'in Beydağı ilçesinde yaşadıkları öğrenildi. Karakolda işlemleri tamamlanan kuzenler bu sabah sevkedildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hint keneviri ve esrara 2 tutuklamaHint keneviri ve esrara 2 tutuklama

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltıMalatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Eniştesi tarafından pompalı tüfekle öldürüldüEniştesi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.