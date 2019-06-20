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Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde, Suriye uyruklu 2 kişi, 291 kök Hint keneviri ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde, Suriye uyruklu 2 kişi, 291 kök Hint keneviri ile yakalanarak, gözaltına alındı.
Bir ihbar üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Durasıllı Mahallesi ile Ahmetli'nin Bahçecik Mahallesi'ndeki 2 ayrı adreste Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma dün 2 adrese de baskın düzenlendi. Durasıllı'daki adreste 78 kök, Ahmetli'deki adreste de 213 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tek tek sökülen Hint kenevirleri yakılarak, imha edildi.
Hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltıHint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltıHint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı

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