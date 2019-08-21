HABER

Hint kenevirlerini sularken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Önleyici Kolluk devriyesi ekipleri, Maksutlu Mahallesi Sulutarla mevkisinde B.K'nin (49) evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, B.K'yi bahçesinde Hint kenevirlerini suladığı esnada yakaladı.

B.K'nin evinde yapılan aramada, depo olarak kullanılan bölümde 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.

B.K, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldiŞırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi
Aksaray’ın camisiz minaresi şaşırtıyorAksaray’ın camisiz minaresi şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hint keneviri Kahramanmaraş Suçüstü sulama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Son dakika: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.