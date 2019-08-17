HABER

Hint Keşmiri'nin Dış Dünyayla Bağlantısı Yeniden Kuruluyor

17.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

Keşmir’in Hindistan’ın kontrolu altındaki bölümünde ay başından bu yana tüm telefon, cep telefonu ve internet bağlantıları kesikti. Yeni Delhi hükümeti bu sürede Müslümanların yaşadığı bölgeye onbinlerce asker sevk etti, bölge tamamen giriş-çıkışlara kapatıldı ve dış dünyayla irtibatı kesildi

Hint Keşmiri'nin Dış Dünyayla Bağlantısı Yeniden Kuruluyor

Bir süredir dış dünyayla bağlantısı kesilen Hint Keşmiri’nde telefonların yeniden hizmete girmeye başladığı bildirildi.

Keşmir’in Hindistan’ın kontrolu altındaki bölümünde ay başından bu yana tüm telefon, cep telefonu ve internet bağlantıları kesilmişti. Yeni Delhi hükümeti bu süre içinde çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeye onbinlerce asker sevk etti, bölge tamamen giriş-çıkışlara kapatıldı ve dış dünyayla irtibatı kesildi.

Hindistan parlamentosu, bir süre önce tartışmalı bu bölgeye tanınan özerklik statüsünü de kaldırma yönünde karar almış, karar Pakistan’la gerginliğin daha da tırmanmasına yol açmıştı. Kriz dün New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de özel bir toplantıda ele alındı.

Keşmir, 1947’de birer gün arayla İngiltere’den ayrılıp bağımsızlıklarını ilan eden Pakistan ve Hindistan arasında bölünmüş durumda. Ancak iki ülke de bölgenin tamamında hak iddia ediyor. Keşmir sorunu, nükleer güce sahip iki ülke arasında defalarca silahlı çatışmaya ve kimi zaman da savaşa yol açtı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde bölgeyi bölen sınırdan halkın serbestçe geçmesine izin veriliyor.

PARTNER2 milyon TL'lik şov! 2 milyon TL'lik şov!
Özgür seçimler için Moskova'da protestolar sürüyorÖzgür seçimler için Moskova'da protestolar sürüyor
New York Metrosunda Paniğe Yol Açan Kişi Göz Altına AlındıNew York Metrosunda Paniğe Yol Açan Kişi Göz Altına Alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı

Kriz sona erdi! İmzalar atıldı

Son dakika: ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'den flaş 'güvenli bölge' açıklaması

Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!

'Maraş' gerilimi: Hayal aleminden çıkın

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın ölüm sebebi belli oldu

Milyarder iş adamı Epstein'ın ölüm sebebi belli oldu

ABD'den İran gemisine yakalama kararı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.