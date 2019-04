Hint modacı Tahiliani İstanbul'da defile düzenledi

Ünlü Hint moda tasarımcısı Tarun Tahiliani'nin hazırladığı defile, Hindistan Büyükelçiliği himayesinde The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirildi.

Hindistan'ın yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Tahiliani, "Hindistan için herhangi bir konuda genelleme yapılamaz, Türkiye hakkında yapılamayacağı gibi. Hindistan neredeyse bütün Avrupa'nın bir ülkede toplanmış hali. Konuşulan dil, yemekler kuzeyinden güneyine hepsi çok farklılık gösteriyor. İklimi bile farklı, tarihi farklı ama tabii ki modernite ve teknoloji her şeyi daha farklı hale getiriyor. Fakat geçmişten bize kalan miras adına çok gururluyuz. Hindistan'da şu an her alanda çok büyük bir canlanma var. Bu harika bir şey." diye konuştu.

Geleneksel müzikten Blues ezgilerine kadar uzanan eklektik bir programa sahip olan festival kapsamında Blues&Soul Funk grubu Soulmate 17 Nisan'da Ankara, 19 Nisan'da İstanbul'da sahne alacak. Geleneksel Odissi dansı gösterisiyle Nrityagram - Smarana ise 24 Nisan'da İstanbul'da, 26 ve 27 Nisan'da Ankara'da performans sergileyecek.

Çağdaş halk ozanı Harpreet ise 17 Nisan'da Ankara, 20 Nisan'da Konya ve 22 Nisan'da İstanbul'daki konserleriyle Rumi ve Faiz gibi ünlü şairlerin şiirlerini Hint halk müziğiyle birleştirecek. 20 Nisan'da Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde festivale özel bir kürasyonla sahneye çıkacak olan Harpreet, Gilles Chuyen'in Sufi dansıyla birlikte Rumi'nin şiirine ses verecek.