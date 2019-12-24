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Hint Okyanusu açıklarında öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:21 | Son Güncelleme

Hint Okyanusu açıklarında gemide öldürülen kaptan Bora Ekşi’nin cenazesi İstanbul’a getirildi.

Hint Okyanusu açıklarında gemide öldürülen kaptan Bora Ekşi’nin cenazesi İstanbul’a getirildi. İstanbul Havalimanı’nına getirilen cenazeyi ailesi ve yakınları aldı. Cenaze araca konulurken, babası tabuta sarılıp, “Seni böyle mi görecektim” diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Hint Okyanusu açıklarında gemide öldürülen kaptan Bora Ekşi’nin cenazesi Sri lanka Colombo’dan Türk Havayollarının uçağı ile saat 06.00 sıralarında İstanbul’a getirildi. İstanbul Havalimanı’nın kargoda bölümüne getirilen cenazeyi ailesi ve yakınları aldı. Cenaze araca konulurken, babası Vahdettin Ekşi, tabuta sarılıp, “Seni böyle mi görecektim” diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Kaptanın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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