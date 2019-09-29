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Hint Okyanusu’nda 55 kişinin bulunduğu feribot kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Hint Okyanusu’nda 55 kişinin bulunduğu bir feribotun kaybolduğu belirtildi.Yemen’in Sokotra adasına giden 55 kişinin bulunduğu feribotun Hint Okyanusu’nda kaybolduğu bildirildi.

Hint Okyanusu’nda 55 kişinin bulunduğu bir feribotun kaybolduğu belirtildi.
Yemen’in Sokotra adasına giden 55 kişinin bulunduğu feribotun Hint Okyanusu’nda kaybolduğu bildirildi. Sokotra yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Sokotra Adası’na gitmek için El Mahra limanından ayrılan Yemenli bir iş adamına ait feribotla bir süre sonra irtibatın kesildiği ifade edildi.
Sokotra yerel makamlarının kaybolan feribot ile ilgili Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini bilgilendirdiği ve bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığı açıklandı.

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