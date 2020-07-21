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Hint Okyanusu'nda ABD ve Hindistan Ortak Tatbikat Yapıyor

21.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

ABD ve Hindistan Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat düzenliyor. Tatbikata ABD uçak gemileri katılıyor

Hint Okyanusu'nda ABD ve Hindistan Ortak Tatbikat Yapıyor

Amerika Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Nimitz uçak gemisinin, Hindistan Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerle ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu tatbikat Hint Okyanusu’nda yapılıyor.

Amerika’nın uöak gemileri USS Nimitz ve USS Ronald Reagan, iki hafta içerisinde ikinci kez Güney Çin Denizi’ne gönderildi. Bu sebeple hem Çin hem de ABD birbirlerini bölgede tansiyonu yükseltmekle suçluyorlar.

Hindistan ve Çin arasında da son günlerde tansiyon yüksek. İki ülke askerleri geçtğimiz ay sınır bölgesinde silahlı çatışmalar yaşadı.

USS Nimitz uçak gemisi komutanı Amiral Jim Kirk, yaptığı açıklamada Hindistan’la düzenlenen ortak tatbikatın, iki ülke deniz kuvvetlerinin ortak çalışma yeteneklerini arttırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Amerika Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da birlikte yapılan tatbikatla, Amerika ve Hindistan deniz kuvvetlerinin ortak hareket ve hava kuvvetleri kabiliyetlerinin arttırıldığı ifade edildi.

Tatbikat, Hindistan’ın Andaman ve Nicobar adaları yakınlarında yapılıyor. Malacca Körfezi yakınlarında bulunan bölge aynı zamanda dünyanın en yoğun deniz trafiğinin bulunduğu alanlarından biri olarak biliniyor. Hindistan’ın bu adalarda askeri bir üssü de bulunuyor.

Bu yılın sonlarına doğru Hindistan, Bengal Koy’unda Amerika ve Japonya ile ortak bir başka tatbikat daha gerçekleştirecek. Bu tatbikata Avustralya’nın da davet edilmesi gündemde.

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