Hint Okyanusu'nda kaybolan İskoç turistin eli ve alyansı köpekbalığının midesinde bulundu

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın doğusundaki bir adaya karısıyla birlikte tatile giden ve kaybolan İskoç turistin kopmuş eli ve alyansı bir köpekbalığının midesinde bulundu.

Yerel gazetelerde yer alan habere göre, İsmi açıklanmayan 44 yaşındaki turist, en son Cumartesi günü Fransa'ya bağlı Reunion adası kıyısındaki bir gölcükte şnorkelle yüzerken görülmüştü.

Daha sonra ortadan kaybolduğu anlaşılan turist için arama çalışmaları başlatılmış ancak herhangi bir ize rastlanmamıştı.

BBC İskoçya'ya konuşan bölge sakinlerinden Erick Quelquejeu, turistin kaybolduğu anlaşıldıktan sonra helikopter, uçak ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirterek "Adada pek çok köpekbalığı saldırısı oluyor, ama bu konuda her yerde uyarılar var" diye konuştu.

Civarda yakalanan bir kaplan köpekbalığına yapılan otopside, kayıp turistin eli ve alyansı bulundu.

Söz konusu köpekbalığı, Hint Okyanusu'nda turistin en son görüldüğü gölcükten 7 km kadar açıkta Pazartesi ve Salı günleri araştırma amacıyla yakalanan beş köpekbalığı arasında yer alıyordu.