HABER

Hint Okyanusu'nda kaybolan İskoç turistin eli ve alyansı köpekbalığının midesinde bulundu

07.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın doğusundaki bir adaya karısıyla birlikte tatile giden ve kaybolan 44 yaşındaki İskoç turistin kopmuş eli ve alyansı bir köpekbalığının midesinde bulundu.

Hint Okyanusu'nda kaybolan İskoç turistin eli ve alyansı köpekbalığının midesinde bulundu

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın doğusundaki bir adaya karısıyla birlikte tatile giden ve kaybolan İskoç turistin kopmuş eli ve alyansı bir köpekbalığının midesinde bulundu.

Yerel gazetelerde yer alan habere göre, İsmi açıklanmayan 44 yaşındaki turist, en son Cumartesi günü Fransa'ya bağlı Reunion adası kıyısındaki bir gölcükte şnorkelle yüzerken görülmüştü.

Daha sonra ortadan kaybolduğu anlaşılan turist için arama çalışmaları başlatılmış ancak herhangi bir ize rastlanmamıştı.

BBC İskoçya'ya konuşan bölge sakinlerinden Erick Quelquejeu, turistin kaybolduğu anlaşıldıktan sonra helikopter, uçak ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirterek "Adada pek çok köpekbalığı saldırısı oluyor, ama bu konuda her yerde uyarılar var" diye konuştu.

Civarda yakalanan bir kaplan köpekbalığına yapılan otopside, kayıp turistin eli ve alyansı bulundu.

Söz konusu köpekbalığı, Hint Okyanusu'nda turistin en son görüldüğü gölcükten 7 km kadar açıkta Pazartesi ve Salı günleri araştırma amacıyla yakalanan beş köpekbalığı arasında yer alıyordu.

Adamın köpekbalığı saldırısına mı uğradığı yoksa boğulduktan sonra köpekbalığı tarafından mı yendiği henüz bilinmiyor.

Madagaskar'ın yaklaşık 1000 km doğusunda yer alan ve Fransa'ya bağlı olan Reunion adası sörf ile ünlü. Ancak köpekbalığı tehlikesi nedeniyle adada sörf ve yüzmeye 2013'te kısmi sınırlama getirilmiş, sadece gölcüklerdeki sığ sularda buna izin verilmeye başlanmıştı.

sörf

Ancak birçok sörfçü yasağı delerek ada açıklarında da denize açılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay yaptığı bir konuşmada, güvenli olduğuna karar verilirse 2022'ye dek bölgede su sporlarının yeniden yaygınlaştığını görmek istediğini ifade etmişti.

Bu yıl içinde Reunion sularında ölümle sonuçlanan iki köpekbalığı saldırısı oldu.

Etinde tespit edilen bazı zehirli maddeler nedeniyle adada yemek amacıyla köpekbalığı avlamak 1999'da yasaklanmıştı. Bu nedenle bölgede köpekbalığı sayısının arttığı ifade ediliyor.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Macron: ‘NATO Beyin Ölümünde AB Uçurumun Kenarında’Macron: ‘NATO Beyin Ölümünde AB Uçurumun Kenarında’
Macron’dan Türkiye eleştirisiMacron’dan Türkiye eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

NATO'dan 'Türkiye kilit öneme sahip ülke' açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.