HABER

Hint Okyanusu’ndaki Türk gemisinde dehşet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Semerang Limanı’ndan yola çıkan İnce Karadeniz adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.İnce Karadeniz adlı yük gemisi, Endonezya’nın Semerang Limanı’ndan yük alarak Hint Okyanusuna açıldı.

Endonezya’nın Semerang Limanı’ndan yola çıkan İnce Karadeniz adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.
İnce Karadeniz adlı yük gemisi, Endonezya’nın Semerang Limanı’ndan yük alarak Hint Okyanusuna açıldı. Seyir halinde bulunan gemide, makine yağcısı Ergin A. daha önce tartıştığı öne sürülen kaptan Bora Ekşi’yi boğazından bıçakladı. Olay esnasında saldırıyı önlemek isteyen 2 mürettebatı da yaralayan Ergin A., mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi. Kaptan Bora Ekşi gemide hayatını kaybederken, geminin rotası adli işlemler nedeni ile Sri Lanka’ya çevrildi.

Şirketten açıklama
Konuyla ilgili İnce Denizcilik Şirketi tarafından açıklamada, “20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu’nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz adlı gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu gemi kaptanımız vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır. Türk Konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariyle Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur” ifadeleri kullanıldı.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Dev orkinos balığı kıyıya vurduDev orkinos balığı kıyıya vurdu
Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeliMarmara’da deniz ulaşımına lodos engeli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Yerli otomobilde yeni gelişme! İşte ilk görüntüsü

Yerli otomobilde yeni gelişme! İşte ilk görüntüsü

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hazırız' mesajı

Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?

Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı

250 kiloluk kasayı çaldı, yakalandığında bu haldeydi

İZBAN durağında intihar! Bir anda raylara atladı

Korkunç! Bir anda raylara atladı

"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Büyükada’da ‘Fayton Bekleme Meydanı’ temizleniyor

Büyükada’da çalışmalar başladı!

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.