Hint-Pasifik 'Dörtlü' Grubu Liderleri Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Joe Biden Hint-Pasifik bölgesi ülkelerinden oluşan ‘Dörtlü’ grubun liderlerini Beyaz Saray’da ağırlıyor.

Amerika’nın Japonya, Avustralya ve Hindistan’la birlikte oluşturduğu ‘Dörtlü’ adı verilen grupla yapılan görüşmeler, Biden yönetiminin, Hint-Pasifik ortaklığını dış politika hedeflerinin ön sıralarına çıkardığının da bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bugün Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili bir görüşme düzenleyen Biden, görevini devretme aşamasında olan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’yla da yüz yüze görüşecek.

Biden Modi’yle görüşmesinde, yardımcısı Kamala Harris’in de Hindistan kökenli olduğuna vurgu yaptı. Biden ayrıca, Hindistan’ın, Taleban’ın yönetimindeki Afganistan’ın yanı sıra Amerika’nın en büyük rakiplerinden Çin’le de komşu olmasının, hem Hindistan hem de Amerika’nın güvenliği için büyük önem taşıdığını söyledi.

Biden, “Ben her zaman ABD-Hindistan ilişkilerinin küresel zorluklar karşısında birçok şeye çözüm sağlayabileceğine inanmışımdır” ifadesini kullandı.

Perşembe günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Amerikalı işadamlarıyla bir araya gelen Modi de, Amerika’daki Hindistan kökenlilerin Amerikan ekonomisi için önemine vurgu yaptı ve iki ülke arasında ekonomik bağların güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Dörtlü grubun liderlerinin, Beyaz Saray’da düzenlenecek zirvenin ardından, Corona virüsü aşısı, eğitim, teknoloji ve ekonomi alanlarında işbirliği konusunda aldıkları kararları açıklamaları bekleniyor.

Hint-Pasifik bölgesi ‘Dörtlü’ ortaklığının işbirliğini güçlendirme çabaları bölgede etki gücünü genişletme çabasında olan Çin’in tepkilerine yol açmaya devam ediyor. Çinli yetkililer, böylesi bir ittifakın bölgede istikrarı bozacağı, silahlanmayı arttıracağı görüşünde.

