Hint pilotun bırakılması Keşmir'de tansiyonu düşürmeye yetmedi

Pakistan'ın iyi niyet göstergesi olarak Hint pilotu serbest bırakmasının ardından yine çatışma çıktı. Altı sivil hayatını kaybetti.Keşmir'de düşürülen Hint savaş uçağının pilotunun Pakistan tarafından serbest bırakılmasından saatler sonra, bölgede Hint ve Pakistanlı askerler arasındaki çatışmalar bir kez daha başladı.

Pakistan askerlerin topçu ateşi sonucu, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bir sınır köyünde ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Keşmir'in Pakistan'ın kontrolündeki bölgesinde ise Pakistan askerlerinin ateşi sonucu üç sivilin öldüğü açıklandı. Pakistanlı yetkililer, Hint askerlerini ağır silahlarla ayrım gözetmeksizin sınır köylerini hedef almakla suçladı.

Pakistan dün Hindistan'la arasındaki gerilimde tansiyonu düşürecek bir hamlede bulunmuş ve Pakistan'ın düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotunu Abhinandan Varthaman serbest bırakmıştı. Pilotun serbest kalmasının önce Hint pilotun, Pakistan ordusunu övdüğü ve Hint medyasını "savaş histerisi" yaratmaya çalışmakla suçladığı bir video yayınlanmıştı.