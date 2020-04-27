HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hint polisi yine ilginç bir ceza yöntemine başvurdu

Hint polisi yine ilginç bir ceza yöntemine başvurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Hindistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza vermek için ilginç bir yönteme başvuran Hint polisi, 3 kişiyi sözde korona virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerde tedbir amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar için Hint polisi yine ilginç bir ceza yöntemine başvurdu. Yollarda kontrol yapan polisler, yasağa rağmen sokağa çıkan ve maskesi bulunmayan 3 kişinin bulunduğu motosikleti durdurdu. Polisler ceza olarak 3 kişiyi sözde korona virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ambulansa binmemek için büyük çaba sarf eden 3 kişinin o anları kameraya yansırken görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Hint polisi ise yaptığı açıklamada, söz konusu ceza ile amaçlarının yasağı delenlere ders vermek istediklerini belirtti.
Öte yandan Hindistan'da Başbakan Narendra Modi, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 884'e, toplam vaka sayısı ise 27 bin 977'ye yükseldi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Polisler sokak köpeklerini unutmadıPolisler sokak köpeklerini unutmadı
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
Anahtar Kelimeler:
Hindistan koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hubble Uzay Teleskobu ile doğum günü yıldız fotoğrafınızı görüntüleyin! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Hubble Uzay Teleskobu ile doğum günü yıldız fotoğrafınızı görüntüleyin! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Playstation 4

Playstation 4

Evden çıkma tartışması güldürdü! Oğlunu bir türlü ikna edemedi

Evden çıkma tartışması güldürdü! Oğlunu bir türlü ikna edemedi

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Sultangazi'de polis sokak köpeklerini besledi

Polisler sokak köpeklerini unutmadı

Vatandaşlar balkonlarından çaldı, polisler sokakta oynadı

Vatandaşlar balkonlarından çaldı, polisler oynadı

Belediye işçilerinden unutulmaz şaka! Tabutun kapağını açınca büyük korku yaşadılar

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Tabutu açınca...

Temizlik işçisi, yerdeki Türk bayrağını alıp, öperek cebine koydu

Yaptığı büyük takdir topladı! O anları arkadaşı böyle görüntüledi

Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti

Sahurdaki görüntüsüyle gülümsetti

Sultangazi'de renkli görüntüler; Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince...

Sultangazi'de renkli görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.