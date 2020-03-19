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  4. Hint polisinden koronavirüse karşı el yıkama dansı

Hint polisinden koronavirüse karşı el yıkama dansı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Hindistan’da polis koronavirüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.

Hindistan'da koronavirüs salgınından korunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla polis de devreye girdi.

Kerala eyaleti polisi koronavirüsünden korunmanın en önemli yolu olan el temizliğine dikkat çekmek amacıyla el yıkama videosu yayınladı. Yayınlanan videoda maskeli polisler, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini göstererek dans ediyor. Videodaki 6 polisin dansı sosyal medyada beğeni topladı.

Hindistan'da şu ana kadar onaylanmış 174 vaka bulunurken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

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