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Hint polisinin neredeyse yarısı Müslümanlara karşı ön yargılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Hint polisinin yüzde 14'ü Müslümanların "doğuştan suç işlemeye meyilli" olduklarını düşünürken, yüzde 35'i, inek kesimiyle bağlantılı nefret suçu saldırılarını "doğal" karşılıyor

Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkede polis memurlarının neredeyse yarısı, Müslümanlara karşı ön yargılar besliyor.

Hindistan'da bazı sektörlerin desteğiyle polisin durumu, yeterliliği ve çalışma koşullarına ilişkin ülkenin 21 eyaletinde, 12 bin kişiyle görüşüldükten sonra hazırlanan rapor, Hint polisinin yüzde 14'ünün Müslümanların "doğuştan suç işlemeye meyilli" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Rapor ayrıca, Hint polisinin yüzde 36'sının, Müslümanların suç işleme eğilimlerinin farklı dinlere mensup kişilere göre daha fazla olduğuna inandığı gösterdi.

Hindistan'da polis memurlarının yüzde 50'sinin Müslümanlara karşı taşıdığı bu ön yargıların, sokaktaki Müslüman vatandaşlara olumsuz yansıdığı ve haksızlıklarla karşılaşmalarına yol açtığı değerlendirildi.

Raporda, Müslümanların ülkedeki hükümlülerin yüzde 21'ini oluşturduğu da vurgulandı.

- Polis, inek kesimiyle bağlantılı nefret suçu saldırılarını "doğal" karşılıyor

Hint polisinin yüzde 35'inin "inek kesimi" sebebiyle işlenen nefret suçu saldırılarını "doğal" karşıladığı belirtildi.

Polis memurlarının bu görüşünün, nefret suçu saldırılarını işleyen aşırı Hindu milliyetçilerine duyulan sempatiyle bağlantılı olduğu yorumu yapıldı.

Raporda, ülkenin polis teşkilatındaki Müslüman karşıtı ön yargıların, uygulamada ve adalet sisteminde Müslümanlara karşı haksız ve ayrımcı sonuçlar doğurma ihtimali olduğunun altı çizildi.

Bir çalışmaya atıfta bulunulan raporda, mayıs 2015 ve aralık 2018 arasında 12 eyalette 36 Müslümanın nefret suçu saldırılarında öldürüldüğü, 280 kişinin de aynı dönemde yaşanan 100'ün üzerindeki saldırıda ağır yaralandığı kaydedildi.

Raporda, nefret suçu saldırılarının Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) iktidara geldiği 2014 yılında, 2009'a göre yüzde 90 oranında artış gösterdiğine de dikkat çekildi.

Hindistan'da Müslümanlar, nüfusun yalnızca yüzde 14'ünü oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan nefret suçu saldırıları

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