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Hintli çifti koronavirüs bile ayıramadı

07.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Hintli çifti koronavirüs bile ayıramadı

Hindistan’da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi. Hintli çift, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek evlendi.

Hindistan’da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerde de önlemler had safhada. Hindistan’ın Racastan eyaletine bağlı Shahbad bölgesinde bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü ertelemek istemeyince, filyasyon ekiplerinin giydiği özel koruyucu kıyafeti giyerek evlendi.

Koronavirüs tedavi merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde, rahip ve 3 şahit de filyasyon kıyafetleri giydi.

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