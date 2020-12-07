Hintli çifti koronavirüs bile ayıramadı

Hindistan’da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerde de önlemler had safhada. Hindistan’ın Racastan eyaletine bağlı Shahbad bölgesinde bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü ertelemek istemeyince, filyasyon ekiplerinin giydiği özel koruyucu kıyafeti giyerek evlendi.
Koronavirüs tedavi merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde, rahip ve 3 şahit de filyasyon kıyafetleri giydi.