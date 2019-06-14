HABER

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 19:09 | Son Güncelleme

Hintli doktorlar 3 meslektaşlarının hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmaları sonucu ağır yaralanmaları üzerine protesto başlattı.Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da hafta başında 3 asistan doktorunun ölen bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesi sonrası ülkedeki sağlık dernekleri doktorları ulusal bir günlük görev bırakma protestosuna çağırdı.

Hintli doktorlar 3 meslektaşlarının hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmaları sonucu ağır yaralanmaları üzerine protesto başlattı.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da hafta başında 3 asistan doktorunun ölen bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesi sonrası ülkedeki sağlık dernekleri doktorları ulusal bir günlük görev bırakma protestosuna çağırdı. Yapılan çağrı üzerine binlerce doktor bugün işi bırakarak protesto gösterilerine katıldı. Olayınyaşandığı Bengal eyaletindeki doktorların çoğunun protestolara katılması sebebi ile bölgedeki 13 hastanenin iş akışında ciddi aksaklıklar yaşandı.
Doktorlar hükümetten güvenliklerinin sağlanması yönünde taleplerini sunarken protestolar hakkında eyaletin yöneticisi Mamata Banerjee’den açıklama geldi. Banerjee polislerin çalışma arkadaşları öldüğünde işi bırakmadığını belirterek doktorlara işlerine geri dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Federal Sağlık Bakanı Harsh Vardhan ise, “Doktorları, toplumun çıkarları için, hemen eylemlerini sonlandırması yönünde uyarıyorum. Hastanelerde güvenli bir ortamın oluşması için olabilecek tüm önlemleri alacağım” ifadelerini kullandı.

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.