Hintli doktorun sosyal medyadaki yardım çığlığı yürek burktu: Hastalarım ölüyor

Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor. Yalnızca Yeni Delhi'de, 19-24 Nisan tarihleri arasında 1.777 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başka bir deyişle her beş dakikada bir Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşti.

Boş yatağın kalmadığı, oksijen tüplerinin karaborsaya düştüğü Hindistan'da bu sabah, bir annenin oğlunun cenazesini tuktukta taşıdığı anlar yürek burkmuştu. Bununla birlikte Hintli bir doktorun sosyal medyadan yaptığı yardım çığlığı yaşanan trajediyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Dr.Gautam Singh, ''Oksijen kaynakları hızla tükenirken hastaları hayatta tutmaya çalışıyoruz. İki saat içinde ölecek genç hastalarımız var, lütfen bize oksijen göndermenizi rica ediyorum. Hastalarımız için oksijene ihtiyacımız var. Ölecekler. Hastalarım ölüyor. Onları kurtarabiliriz'' dedi. Doktorun bu sözleri Twitter'dan India Today editörü Sneha Mordani tarafından paylaşıldı.

Shri Ram Singh Hospital & Heart Institute, East Delhi

We have 36 patients on oxygen (16 in ICU) and oxygen supply only till 9:00 pm. Need oxygen urgently. 1 cylinder lasts 45 mins to 1 hour. @ArvindKejriwal @SatyendarJain pic.twitter.com/xPhrxwNrfP