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  4. Hintli doktorun sosyal medyadaki yardım çığlığı yürek burktu: Hastalarım ölüyor

Hintli doktorun sosyal medyadaki yardım çığlığı yürek burktu: Hastalarım ölüyor

27.04.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin merkez üssü ilan edilen Hindistan'da 350.000'den fazla yeni koronavirüs enfeksiyonu rekoru kırıldı. Bununla birlikte ülkeden olayın vehametini gösteren fotoğraflar gelmeye devam ederken, Hintli doktorun yardım çığlığı yürek burktu.

Hintli doktorun sosyal medyadaki yardım çığlığı yürek burktu: Hastalarım ölüyor

Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor. Yalnızca Yeni Delhi'de, 19-24 Nisan tarihleri arasında 1.777 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başka bir deyişle her beş dakikada bir Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşti.

Boş yatağın kalmadığı, oksijen tüplerinin karaborsaya düştüğü Hindistan'da bu sabah, bir annenin oğlunun cenazesini tuktukta taşıdığı anlar yürek burkmuştu. Bununla birlikte Hintli bir doktorun sosyal medyadan yaptığı yardım çığlığı yaşanan trajediyi bir kez daha gözler önüne serdi.

YÜREK BURKAN YAKARIŞ: HASTALARIM ÖLÜYOR

Dr.Gautam Singh, ''Oksijen kaynakları hızla tükenirken hastaları hayatta tutmaya çalışıyoruz. İki saat içinde ölecek genç hastalarımız var, lütfen bize oksijen göndermenizi rica ediyorum. Hastalarımız için oksijene ihtiyacımız var. Ölecekler. Hastalarım ölüyor. Onları kurtarabiliriz'' dedi. Doktorun bu sözleri Twitter'dan India Today editörü Sneha Mordani tarafından paylaşıldı.

GECEYİ CESETLERİN ATEŞİ AYDINLATIYOR

Ölü sayısı arttıkça, cenazeler gece gündüz yakılıyor. Krematoryumlar cesetle dolu olduğundan ölüler açık havada yakılıyor. Yanan ateşler ise geceyi aydınlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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