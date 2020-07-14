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Hintli Elon Musk, serveti ile gerçeğini geride bıraktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Hindistan'ın en zengin iş insanı olan ve 'Hindistan'ın Elon Musk'ı olarak nitelendirilen Mukesh Ambani, serveti ile Elon Musk'ı geride bıraktı. Üstelik Ambani'nin geride bıraktığı tek kişi Elon Musk değil.

Hintli Elon Musk, serveti ile gerçeğini geride bıraktı!

Mukesh Ambani ismi sizin için hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ancak kendisine Hindistan'ın Elon Musk'ı demek mümkün. Zira Ambani, Elon Musk'a yarışır bir servete sahip. Fakat bu yarışta Mukesh Ambani öne geçmiş gibi görünüyor.

MUKESH AMBANİ ELON MUSK'I GERİDE BIRAKTI

Bloomberg Billionaires Index'e (BBI) göre Mukesh Ambani'nin serveti 72.4 milyar dolara yükseldi. ABD'deki teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinde düşüş yaşanması sonucunda ise Elon Musk'ın serveti 86.8 milyar dolara geriledi. Bu da Ambani'nin Elon Musk'ı geride bırakmasıyla sonuçlandı.

GOOGLE KURUCULARINI DA SOLLADI

Mukesh Ambani'nin geride bıraktığı tek isim Elon Musk değil. Ambani, Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page'ı de geride bırakmış durumda. BBI verilerine göre Larry Page'in serveti 71.6 milyar dolarken, Sergey Brin'in ise 69.4 milyar dolar. Peki Mukesh Ambani nasıl oldu da herkes düşüş yaşarken böyle bir artış yaşadı?

SEBEBİ E-TİCARET

Mukesh Ambani servetini e-ticaret ile yükseltmişe benziyor. Fortuna'ya göre sahibi olduğu Reliance Industries şirketi ile e-ticaret yatırımlarına ağırlık veren Ambani, ünlü CEO'ları geride bırakmasını e-ticarete borçlu. Ancak koronavirüs sonrası ABD'de yaşanan ekonomik düşüşlerin de etkisini atlamamak gerek.

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