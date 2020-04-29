Hintli Firma 'Oxford Aşısı'ndan 60 Milyon Üretmeyi Planlıyor

Oxford’un "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşısının Corona virüsü karşısındaki başarısı henüz kanıtlanmış değil, ancak Serum Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Adar Poonawalla hayvan testlerinin başarılı olması ve insanlar üzerinde yapılan denemelerin de iyi gitmesi üzerine üretime başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Reuters haber ajansına göre dünyada 3 milyon 500 bin kişi Corona virüsüne yakalandı ve 211 bin 376 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın önde gelen aşı ve ilaç üreticisi Serum Enstitüsü, İngiltere’de hayvanlar üzerindeki testlerin başarılı geçmesinin ardından insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Corona virüsü aşısından bu yılın sonuna kadar 60 milyon adete kadar üretmeyi planladığını bildirdi.

Poonawalla, Reuters haber ajansına verdiği röportajda Oxford üniversitesinde aşı çalışmalarını yürüten grup için "Onlar bir grup çok kaliteli ve harika bilim adamı. O nedenle bunu yapalım dedik ve bu konuda kendimize güvendik" dedi. Poonawalla "Özel bir şirket olduğumuz; kamu yatırımcılarına, bankacılara sırtımızı yaslamadığımız için bu konuda biraz risk alabiliriz ve tesislerimizde yürüttüğümüz bazı ticari ürünleri ve projeleri askıya alabiliriz diye düşündüm" diye konuştu.

Dünyada yaklaşık 100 aşı üzerinde çalışılıyor

Dünya genelinde yaklaşık 100 kadar potansiyel aşı, biyoteknoloji ve araştırma şirketleri tarafından geliştirme aşamasında. Bunların en az beş tanesi insanlar üzerinde birinci aşama olarak bilinen öncül klinik deneylere tabi tutuluyor.

Poonawalla, Oxford’un geliştirdiği aşının test sürecinin Eylül ayında bitmesini ve başarılı olmasını umduklarını aktardı. Oxford tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ilk testlerin amacının sadece aşının Corona virüsüne karşı başarısından değil, bağışıklık sisteminin olumlu yanıt verdiğinden ve istenmeyen yan etkiler olmadığından da emin olmak olarak açıklamıştı.