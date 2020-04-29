Hintli Firma 'Oxford Aşısı'ndan 60 Milyon Üretmeyi Planlıyor

Hindistan’ın önde gelen aşı ve ilaç üreticisi Serum Enstitüsü, İngiltere’de hayvanlar üzerindeki testlerin başarılı geçmesinin ardından insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Corona virüsü aşısından bu yılın sonuna kadar 60 milyon adete kadar üretmeyi planladığını bildirdi.
Dünyanın sayısal olarak en fazla aşıyı üreten firması Serum, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Corona aşısı adayının seri üretimine başlayacağını açıkladı. Oxford, aşı adayını geçen hafta insanlar üzerinde denemeye başlamıştı. Oxford Üniversitesi Corona virüsüne karşı küresel düzeyde yürütülen aşı geliştirme yarışında lider konumda.
Reuters haber ajansına göre dünyada 3 milyon 500 bin kişi Corona virüsüne yakalandı ve 211 bin 376 kişi hayatını kaybetti.
Hayvanlar üzerinde başarılı oldu
Oxford’un "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşısının Corona virüsü karşısındaki başarısı henüz kanıtlanmış değil, ancak Serum Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Adar Poonawalla hayvan testlerinin başarılı olması ve insanlar üzerinde yapılan denemelerin de iyi gitmesi üzerine üretime başlamaya karar verdiklerini söyledi.
Poonawalla, Reuters haber ajansına verdiği röportajda Oxford üniversitesinde aşı çalışmalarını yürüten grup için "Onlar bir grup çok kaliteli ve harika bilim adamı. O nedenle bunu yapalım dedik ve bu konuda kendimize güvendik" dedi. Poonawalla "Özel bir şirket olduğumuz; kamu yatırımcılarına, bankacılara sırtımızı yaslamadığımız için bu konuda biraz risk alabiliriz ve tesislerimizde yürüttüğümüz bazı ticari ürünleri ve projeleri askıya alabiliriz diye düşündüm" diye konuştu.
Dünyada yaklaşık 100 aşı üzerinde çalışılıyor
Dünya genelinde yaklaşık 100 kadar potansiyel aşı, biyoteknoloji ve araştırma şirketleri tarafından geliştirme aşamasında. Bunların en az beş tanesi insanlar üzerinde birinci aşama olarak bilinen öncül klinik deneylere tabi tutuluyor.
Poonawalla, Oxford’un geliştirdiği aşının test sürecinin Eylül ayında bitmesini ve başarılı olmasını umduklarını aktardı. Oxford tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ilk testlerin amacının sadece aşının Corona virüsüne karşı başarısından değil, bağışıklık sisteminin olumlu yanıt verdiğinden ve istenmeyen yan etkiler olmadığından da emin olmak olarak açıklamıştı.
"Hedef gelecek yıl için 400 milyon doz aşı üretmek"
Hintli milyoner Cyrus Poonawalla’nın sahibi olduğu Serum Enstitüsü aşıyı ülkenin batısındaki Pune kentindeki iki üretim tesisinde üretmeyi planlıyor. Poonawalla her şey yolunda giderse gelecek yıl 400 milyon doz üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Ücretsiz de olabilir
En azından başlangıçta aşıların büyük kısmının ülke içinde kullanılacağını söyleyen Poonawalla, aşının hangi ülkelere gönderileceğineyse Hindistan hükümetinin karar vereceğini kaydetti. Serum, aşıların tanesini 1.000 Hindistan rupisine yani yaklaşık 13 dolara satmayı planlıyor. Ancak şirkete göre hükümetler aşıyı satın alarak halka ücretsiz de sağlayabilir.
Poonawalla, Başbakan Narendra Modi’nin ofisinin de aşı üretim sürecini yakından izlediğini ve hükümetin üretim masrafını azaltmaya yardım etmesini umduğunu belirtti.
Poonawalla gelecek 5 ay içinde firmanın ayda 3-5 milyon aşı üretmek için yaklaşık 300 ila 400 milyon rupi arasında harcama yapacağını bildirdi. "Hükümet risk paylaşımı ve kaynak verme konusunda çok istekli" diyen Poonawalla, ancak henüz bu konuda resmi bir sözleşme yapmadıklarını kaydetti.
Şirket ayrıca aşıların üretileceği yeni bir üretim birimini kurmak için 6 milyar rupi yatırım yapma kararı aldı.
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