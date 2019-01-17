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Hintli guruya gazeteci cinayetinden ömür boyu hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 20:34 | Son Güncelleme

Hintli guruya gazeteci cinayetinden ömür boyu hapis cezası

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da bir guru ve 3 müridine, 16 yıl önce işlenen gazeteci cinayetinden ömür boyu hapis cezası verildi.

Davaya bakan Pançkula kentindeki mahkeme, 51 yaşındaki Dera Saça Sauda tarikatı lideri Gurmeet Ram Rahim Singh'i ve müritlerini, gurunun kadınları cinsel istismarını ortaya koyan bir mektubu yayınlayan gazeteci Ram Çander Çhatrapati cinayetinden ömür boyu hapse mahkum etti.

Kadın müritlerine tecavüzden aldığı 20 yıl hapis cezasını çeken Singh, mahkemenin kararını cezaevinden video bağlantısıyla öğrendi.

Öldürülen gazetecinin oğlu Anşul Çhatrapati, Indian Express gazetesine, "Bu gerçeğin zaferi. Bugün rahatlamış hissediyorum." açıklamasını yaptı.

Singh, geçen ağustosta tecavüzden 20 yıl hapse mahkum edilmiş ve Rohtak kentindeki bir hapishanede cezasını çekmeye başlamıştı.

Gurunun mahkumiyeti, müritlerinin Pançkula'da düzenlediği, 38 kişinin ölümüyle sonuçlanan gösterilere neden olmuştu.

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