Hintli güzel Priyanka Chopra içine hiçbir şey giymedi! Frikiğin böylesi...

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan 74. BAFTA Ödülleri Londra'da bulunan Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine tüm adaylar çevrimiçi katılırken, sunucular ve ödülleri takdim edecek isimler kırmızı halıda yürüdü. BAFTA Ödülleri'nde her sene yer alan Prens William ile Kate Middleton, Prens Philip'in vefatı nedeniyle törene katılamadı.

Hintli oyuncu ve şarkıcı Priyanka Chopra sunucu olarak oradaydı ve yapımcılığını üstlendiği White Tiger, dün geceki törende yedi ödüle aday gösterildi. Hintli güzel dekoltesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Güzel isim kırmızı halıda Pertegaz imzalı beyaz pantolonlu, pembe çiçekli açık bir ceket, mavi püskül kolye ve siyah topuklu ayakkabılarla boy gösterdi. Kocası Nick Jonas, siyah bir smokin içinde ona eşlik etti.





