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Hintli güzel Priyanka Chopra içine hiçbir şey giymedi! Frikiğin böylesi...

12.04.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödül Töreni'nin 74'üncüsü Londra'daki Royal Albert Hall'da gerçekleşti. Koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleşen ödül törenine pek çok isim çevrimiçi katılırken, ödülleri takdim eden isimler ve sunucular kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kıyafetleriyle göz kamaştıran yıldızlardan en dikkat çeken isim ise Priyanka Chopra oldu. Chopra, derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran isim oldu.

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İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan 74. BAFTA Ödülleri Londra'da bulunan Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine tüm adaylar çevrimiçi katılırken, sunucular ve ödülleri takdim edecek isimler kırmızı halıda yürüdü. BAFTA Ödülleri'nde her sene yer alan Prens William ile Kate Middleton, Prens Philip'in vefatı nedeniyle törene katılamadı.

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Hintli oyuncu ve şarkıcı Priyanka Chopra sunucu olarak oradaydı ve yapımcılığını üstlendiği White Tiger, dün geceki törende yedi ödüle aday gösterildi. Hintli güzel dekoltesiyle kırmızı halıya damga vurdu

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Güzel isim kırmızı halıda Pertegaz imzalı beyaz pantolonlu, pembe çiçekli açık bir ceket, mavi püskül kolye ve siyah topuklu ayakkabılarla boy gösterdi. Kocası Nick Jonas, siyah bir smokin içinde ona eşlik etti.

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Frikik Priyanka Chopra
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