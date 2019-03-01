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Hintli Pilot: “Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı”

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Pakistan tarafından serbest bırakılıp Hindistan’a teslim edilen pilot, “Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı.

Pakistan tarafından serbest bırakılıp Hindistan’a teslim edilen pilot, “Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı. Orada Pakistanlı bir komutan vardı, gelip beni kurtarıp bana bir şey olmasını engelledi” dedi.

Pakistan tarafından alıkonulan ve daha sonra Hindistan’a teslim edilen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman ülkesine teslim edildi. Varthaman’ın teslim edilmesinden hemen önce Pakistanlı yetkililer Varthaman’a ait bir video yayınladı. Video’da Pakistan ordusunun oldukça profesyonel olduğunu belirten Hintli pilot, “Pakistan ordusu ile zaman geçirdim, çok etkilendim. İniş yaptığım sırada bir tabancam vardı. Orada birçok insan vardı benimse kendimi kurtarmak için elimde tek bir yol vardı. Silahımı bıraktım ve kaçmayı denedim” ifadelerini kullandı.

Kaçmasının ardından kendisine karşı öfkeli halkın peşinden geldiğini belirten Hintli asker, “İşte o anda Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı. Orada Pakistanlı bir komutan vardı, gelip beni kurtarıp bana bir şey olmasını engelledi. Beni kendi bölümüne götürdü ve ilk yardım sağladı. Daha sonra da hastaneye götürülüp tedavim gerçekleştirildi” dedi

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