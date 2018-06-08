Hipertansiyon Belirtileri

Vücut için hayati bir öneme sahip olan kan, damarlardan geçerek bütün vücuda dağılır. Kanın vücutta dolaşmasıyla beraber tüm organlar görevlerini efektif bir şekilde yerine getirir. Bir organa kan iletiminde herhangi bir sorun olması halindeyse işlev bozuklukları ortaya çıkar. Önemli bir eylem olan kan dolaşımı esnasında damarlara bir çeşit basınç uygulanır. Dolaşım esnasında ortaya çıkan bu basınca ise tansiyon adı verilir. Her ne kadar tansiyon kavramı hastalığı çağrıştırsa da normalde kanın damara yaptığı basıncın sözlükteki karşılığıdır.
Kan dolaşımı neticesinde damarlarda oluşan basınç her zaman eş düzeyde olmaz. Zaman zaman değişik seviyelerde basınç izlemek de mümkündür. Sağlıklı insanlarda gözlemlenen basınç değerleri genelde aynı aralığa denk gelirken kimi sebeplerden ötürü basıncın, yani tansiyonun arttığını ya da azaldığını gözlemlemek mümkün. Tansiyonun normalin üstünde olması ya da altında olması da doğal olarak bazı hastalıklarla ilişkilendiriliyor.
Kan basıncının düşmesi "hipotansiyon" olarak tanımlanırken yükselmesi ise "hipertansiyon" ya da "yüksek tansiyon" olarak tanımlanıyor. Her üç kişiden birinde görülen yüksek tansiyon oldukça yaygın ve tedavi gerektiren bir hastalık.
Yüksek tansiyonun nedenleri arasında birçok faktör olabilir. Genelde beslenme alışkanlıkları ve stresli aktiviteler başta olmak üzere genetik faktörler de hipertansiyonun sebepleri arasında yer alabilir.
1. Genetik faktörler
Her hastalık gibi yüksek tansiyonun da genetik bir geçmişi olabilir. Eğer anne ve babanızda ya da yakın kan bağı bulunan akrabalarınızda sık görülen bir hastalıksa sizin de hipertansiyona yakalanma ihtimaliniz yüksektir. Yaşam tarzınızı ve alışkanlıklarınızı kontrol altında tutarak hipertansiyona yakalanmamak tamamen sizin elinizde.
2. Yaş
Yaş ilerledikçe kan basıncında dengesizlikler ortaya çıkabilir. Bu yüzden her geçen gün daha da yaşlanan insan vücudunun ilerleyen dönemlerde hipertansiyonla karşılaşma ihtimali artar.
3. Böbrek hastalıkları
Eğer bir böbrek rahatsızlığınız varsa kanın süzülmesi konusunda vücudunuz doğru fonksiyonları sergileyemeyebilir. Dolayısıyla hipertansiyona yakalanma ihtimaliniz de artar.
4. Fazla tuzlu gıdaların tüketilmesi
Çok tuzlu gıdalar tüketmek her zaman kan basıncına zarar veren bir durumdur. Sağlığınız için tuz seviyesini kontrol altında tutmalı ve tansiyon değerlerinizi korumaya çalışmalısınız.
5. Stres
Kan basıncıyla doğrudan alakası olan stres seviyesi arttıkça tansiyon da yükselir. Bu yüzden stres konusunda bilinçli davranmalı ve stresten mümkün olduğunca uzak bir yaşam sürmeye gayret edilmelidir.
6. Hareketsiz yaşam
Teknolojinin ilerlemesiyle beraber fiziksel hareketlerimizde ciddi bir azalma oldu. Yürüyen merdivenler, asansörler, her yere giden toplu taşıma araçları derken yürümeyi unutur hale geldik. Hareket etmedikçe hantallaşan vücudunuzda kan basıncı düzensiz bir şekilde işlemeye başlar ve bu da tansiyonunuza zarar verir.
7. Sigara ve alkol tüketimi
Fazla alkol tüketiyorsanız kalbinizi çok yorduğunuzun farkında olmanız gerekir. Örneğin tek oturuşta üç kadehten fazla içmek kan basıncına ciddi zarar verebilir. Aynı şekilde sigara da içeriğindeki maddelerin etkisiyle tansiyonunuzun yükselmesine sebep olabilir.
8. Şeker hastalığı
Eğer bir şeker hastasıysanız sağlıklı bir insana kıyasla hipertansiyonla karşılaşma ihtimaliniz daha yüksektir.
Başlangıç aşamasında pek belirti göstermeyen hipertansiyonu anlamak her zaman kolay değildir. Fakat vücudunuzu dikkatli gözlemlerseniz erken hipertansiyon tanısı konusunda önemli bir adım atmış olursunuz.
1. Baş dönmesi ve bulanık görme
Eğer tansiyonunuz normal düzeyinde seyretmezse başınız döner ve buna bağlı olarak görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Yorgunluk ya da zehirlenme gibi bir sebepten ötürü bu belirtilerle karşılaşmadığınızı düşünüyorsanız hipertansiyondan şüphelenebilirsiniz.
2. Baş ağrısı
Yüksek tansiyonla alakalı en genel belirtilerden biri baş ağrısıdır. Stresten hava değişimine, gripten bunalıma kadar birçok şey başınızın ağrımasına sebep olabileceği gibi hipertansiyon da baş ağrısını tetikleyebilir. Baş ağrılarınız sıklaştıysa, kanın damarlara uyguladığı basınç artmış olabilir ve beyne giden damarlardaki basıncın değişmesiyle ağrı hissiniz başlamış olabilir.
3. Burun kanaması
Burnunuza herhangi bir darbe almadıysanız ve başka bir hastalığınız da yokken sık sık burnunuz kanamaya başladıysa yüksek tansiyondan şüphelenebilirsiniz. Darbe olmamasına rağmen burnunuz kanıyorsa buradaki kılcal damarlar zarar görmüş olabilir. Kılcal damarlara yükselen kan basıncının zarar verme ihtimali de epey yüksektir.
4. Kulak çınlaması
Tansiyonun yükseldiği durumlarda hissedeceğiniz bir diğer belirti de kulak çınlamasıdır. Elbette kulak içi birtakım faktörler de çınlamaya sebep olabilir ama çınlama diğer belirtilerle eş zamanlı ortaya çıkarsa hipertansiyon için önemli bir işaret olabilir.
5. Kalp ağrıları
Kanı pompalayan organ olan kalp, doğal olarak kan basıncındaki değişikliklerden olumsuz etkilenir. Bu sebeple kalbinizde meydana gelen ağrı, sıkışma gibi hisleri hipertansiyonla ilişkilendirmek mümkündür. Kalpte oluşan hiçbir sıkıntının ihmal edilmemesi gerektiği için doktora bir an önce görünmeniz en doğru seçim olacaktır.
6. Nefes darlığı
Hipertansiyonun başta kalp olmak üzere diğer organlarınız üzerindeki negatif etkilerine bağlı olarak nefes darlığı da ortaya çıkabilir. Kendinizi boğuluyormuş gibi, nefesiniz kesilmiş gibi hissedebilirsiniz.
Hipertansiyon nasıl düşürülür sorusunun cevabı için birden fazla yöntem mevcut. Medikal yöntemlerle de iyileşme sağlanabileceği gibi beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek, egzersize başlayarak ve kötü alışkanlıklarınızı terk ederek de tansiyonunuzu kontrol altına alabilirsiniz.
1. İlaçlar
Yüksek tansiyon şikayetiyle bir doktora gittiğiniz zaman genelde ilk olarak size bir diyet programı verilir ve bunun yanında bazı ilaçlar yazılır. Bu ilaçları kullanırken bir yandan da kötü alışkanlıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzak durarak tedavi sürecinizi iyileştirebilirsiniz.
2. Hayat tarzı değişiklikleri
En etkili medikal ilaç verilse bile hipertansiyondan tamamen kurtulmak için hayat standartlarınızı yükseltmek ve vücudunuzu koruma altına almak durumundasınız. Hipertansiyonun etkilerinden kaçmak için düzenli egzersiz yapın, alkolü ve sigarayı bırakın, kafeinli içeceklerden uzak durun, stres düzeyinizi azaltmaya çalışın, sağlıklı beslenin, fazla kilolardan kurtulun, meditasyon ve yoga gibi programlara dahil olun ve doğru nefes alma tekniklerini öğrenin.
3. Tıbbi müdahaleler
Dirençli hipertansiyon tedavisi için şah damarınıza yerleştirilen bir pil ile hipertansiyonu kontrol altına almak amaçlanır.
4. Alternatif tıp
Doktorunuzun da izniyle alternatif tıp ürünlerini kullanarak yüksek tansiyona ilişkin şikayetlerinizi azaltabilirsiniz. Genelde sebze ve meyve ağırlıklı beslenme ve çeşitli bitki çayları ile ileri boyutlara evrilmemiş hipertansiyonun negatif etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz.
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