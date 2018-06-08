Hipertansiyon Belirtileri

Vücut için hayati bir öneme sahip olan kan, damarlardan geçerek bütün vücuda dağılır. Kanın vücutta dolaşmasıyla beraber tüm organlar görevlerini efektif bir şekilde yerine getirir. Bir organa kan iletiminde herhangi bir sorun olması halindeyse işlev bozuklukları ortaya çıkar. Önemli bir eylem olan kan dolaşımı esnasında damarlara bir çeşit basınç uygulanır. Dolaşım esnasında ortaya çıkan bu basınca ise tansiyon adı verilir. Her ne kadar tansiyon kavramı hastalığı çağrıştırsa da normalde kanın damara yaptığı basıncın sözlükteki karşılığıdır. HİPERTANSİYON NEDİR? Kan dolaşımı neticesinde damarlarda oluşan basınç her zaman eş düzeyde olmaz. Zaman zaman değişik seviyelerde basınç izlemek de mümkündür. Sağlıklı insanlarda gözlemlenen basınç değerleri genelde aynı aralığa denk gelirken kimi sebeplerden ötürü basıncın, yani tansiyonun arttığını ya da azaldığını gözlemlemek mümkün. Tansiyonun normalin üstünde olması ya da altında olması da doğal olarak bazı hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Kan basıncının düşmesi "hipotansiyon" olarak tanımlanırken yükselmesi ise "hipertansiyon" ya da "yüksek tansiyon" olarak tanımlanıyor. Her üç kişiden birinde görülen yüksek tansiyon oldukça yaygın ve tedavi gerektiren bir hastalık.

HİPERTANSİYONUN NEDENLERİ Yüksek tansiyonun nedenleri arasında birçok faktör olabilir. Genelde beslenme alışkanlıkları ve stresli aktiviteler başta olmak üzere genetik faktörler de hipertansiyonun sebepleri arasında yer alabilir. 1. Genetik faktörler

Her hastalık gibi yüksek tansiyonun da genetik bir geçmişi olabilir. Eğer anne ve babanızda ya da yakın kan bağı bulunan akrabalarınızda sık görülen bir hastalıksa sizin de hipertansiyona yakalanma ihtimaliniz yüksektir. Yaşam tarzınızı ve alışkanlıklarınızı kontrol altında tutarak hipertansiyona yakalanmamak tamamen sizin elinizde. 2. Yaş

Yaş ilerledikçe kan basıncında dengesizlikler ortaya çıkabilir. Bu yüzden her geçen gün daha da yaşlanan insan vücudunun ilerleyen dönemlerde hipertansiyonla karşılaşma ihtimali artar. 3. Böbrek hastalıkları

Eğer bir böbrek rahatsızlığınız varsa kanın süzülmesi konusunda vücudunuz doğru fonksiyonları sergileyemeyebilir. Dolayısıyla hipertansiyona yakalanma ihtimaliniz de artar. 4. Fazla tuzlu gıdaların tüketilmesi

Çok tuzlu gıdalar tüketmek her zaman kan basıncına zarar veren bir durumdur. Sağlığınız için tuz seviyesini kontrol altında tutmalı ve tansiyon değerlerinizi korumaya çalışmalısınız.

5. Stres

Kan basıncıyla doğrudan alakası olan stres seviyesi arttıkça tansiyon da yükselir. Bu yüzden stres konusunda bilinçli davranmalı ve stresten mümkün olduğunca uzak bir yaşam sürmeye gayret edilmelidir. 6. Hareketsiz yaşam

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber fiziksel hareketlerimizde ciddi bir azalma oldu. Yürüyen merdivenler, asansörler, her yere giden toplu taşıma araçları derken yürümeyi unutur hale geldik. Hareket etmedikçe hantallaşan vücudunuzda kan basıncı düzensiz bir şekilde işlemeye başlar ve bu da tansiyonunuza zarar verir. 7. Sigara ve alkol tüketimi

Fazla alkol tüketiyorsanız kalbinizi çok yorduğunuzun farkında olmanız gerekir. Örneğin tek oturuşta üç kadehten fazla içmek kan basıncına ciddi zarar verebilir. Aynı şekilde sigara da içeriğindeki maddelerin etkisiyle tansiyonunuzun yükselmesine sebep olabilir. 8. Şeker hastalığı

Eğer bir şeker hastasıysanız sağlıklı bir insana kıyasla hipertansiyonla karşılaşma ihtimaliniz daha yüksektir. HİPERTANSİYONUN BELİRTİLERİ Başlangıç aşamasında pek belirti göstermeyen hipertansiyonu anlamak her zaman kolay değildir. Fakat vücudunuzu dikkatli gözlemlerseniz erken hipertansiyon tanısı konusunda önemli bir adım atmış olursunuz.

1. Baş dönmesi ve bulanık görme

Eğer tansiyonunuz normal düzeyinde seyretmezse başınız döner ve buna bağlı olarak görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Yorgunluk ya da zehirlenme gibi bir sebepten ötürü bu belirtilerle karşılaşmadığınızı düşünüyorsanız hipertansiyondan şüphelenebilirsiniz. 2. Baş ağrısı

Yüksek tansiyonla alakalı en genel belirtilerden biri baş ağrısıdır. Stresten hava değişimine, gripten bunalıma kadar birçok şey başınızın ağrımasına sebep olabileceği gibi hipertansiyon da baş ağrısını tetikleyebilir. Baş ağrılarınız sıklaştıysa, kanın damarlara uyguladığı basınç artmış olabilir ve beyne giden damarlardaki basıncın değişmesiyle ağrı hissiniz başlamış olabilir. 3. Burun kanaması

Burnunuza herhangi bir darbe almadıysanız ve başka bir hastalığınız da yokken sık sık burnunuz kanamaya başladıysa yüksek tansiyondan şüphelenebilirsiniz. Darbe olmamasına rağmen burnunuz kanıyorsa buradaki kılcal damarlar zarar görmüş olabilir. Kılcal damarlara yükselen kan basıncının zarar verme ihtimali de epey yüksektir.

4. Kulak çınlaması

Tansiyonun yükseldiği durumlarda hissedeceğiniz bir diğer belirti de kulak çınlamasıdır. Elbette kulak içi birtakım faktörler de çınlamaya sebep olabilir ama çınlama diğer belirtilerle eş zamanlı ortaya çıkarsa hipertansiyon için önemli bir işaret olabilir. 5. Kalp ağrıları

Kanı pompalayan organ olan kalp, doğal olarak kan basıncındaki değişikliklerden olumsuz etkilenir. Bu sebeple kalbinizde meydana gelen ağrı, sıkışma gibi hisleri hipertansiyonla ilişkilendirmek mümkündür. Kalpte oluşan hiçbir sıkıntının ihmal edilmemesi gerektiği için doktora bir an önce görünmeniz en doğru seçim olacaktır. 6. Nefes darlığı

Hipertansiyonun başta kalp olmak üzere diğer organlarınız üzerindeki negatif etkilerine bağlı olarak nefes darlığı da ortaya çıkabilir. Kendinizi boğuluyormuş gibi, nefesiniz kesilmiş gibi hissedebilirsiniz. HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİ Hipertansiyon nasıl düşürülür sorusunun cevabı için birden fazla yöntem mevcut. Medikal yöntemlerle de iyileşme sağlanabileceği gibi beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek, egzersize başlayarak ve kötü alışkanlıklarınızı terk ederek de tansiyonunuzu kontrol altına alabilirsiniz.