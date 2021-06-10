Hipertansiyon belirtilerine dikkat! Ne iyi gelir diye merak ediyorsanız işte cevabı

Hipertansiyon nedeniyle vücutta yaşanan değişimler, tek başına bir hastalık olarak isimlendirilemez. Ancak bu değişimler klinik bir durum olarak değerlendirilip önlem alınması çok önemlidir. Burada en önemli husus, kan basıncının yükselmesiyle hipertansiyonun farklı olaylar olduğunun bilinmesidir. Kan basıncının her yükselmesi hipertansiyon değildir.

HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aslında hipertansiyonun hiçbir belirtisi yoktur. Klinik açıdan hipertansiyon tamamen sessiz gider. Bu nedenle yabancı literatürde sessiz ölüm adı verilir.

Baş ağrısı, çarpıntı, sıkıntı hissi gibi çeşitli şikayetlerin hipertansiyonun kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar kan basıncının yükselmesine sebep olan ayrı patolojilerdir. Hipertansiyona özgü belirti yoktur.

HİPERTANSİYON SEBEPLERİ NELERDİR?

Hipertansiyon hastalığının önemli bir kısmı, herhangi bir sebebin bulunmadığı klasik hipertansiyon hastalığıdır. Burada olay büyük ölçüde damarın yaşlanmasıyla ilgilidir. Damarın yaşlanması ve buna bağlı ilave sebeplerle kan basıncının yükselmesiyle ortaya çıkar.

Böbrek hastalıkları, böbrek damarlarındaki daralmalar, böbrek üstü bezlerindeki değişiklikler, uyku apnesi, psikolojik rahatsızlıklar, polikistik over sendromu gibi rahatsızlıklar hipertansiyonun sebepleri arasında sayılabilecek faktörlerdendir.