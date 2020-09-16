Hipertansiyon tedavisinde çözüm hayat stili değişikliğinde

Medova Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tekin Yıldırım, halk arasında yüksek tansiyon hastalığı denen ve tıp dilinde 'hipertansiyon' olarak adlandırılan hastalığın yaygın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve çok sık olarak görüldüğünü söyledi. Toplumun çok az bir bölümünün yüksek tansiyon hastalığının farkında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekin Yıldırım, “Bu önemli sağlık problemi genellikle bir rutin hekim muayenesi esnasında ortaya çıkmaktadır. En önemli belirtileri; baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, çarpıntı gibi şikayetlerle bize gelmektedir. Bu durum tespit edildiğinde önemli olan bütün kan tetkikleri, kalp incelemeleri, böbrek hastalıklarıyla ilgili incelemelerin yapılması gereklidir. Eğer kan basıncı yüksekliği, hipertansiyon tedavi edilmediği takdirde ciddi kalp hastalıklarına, böbrek hastalıklarına, felce yol açmaktadır. Bu durum tespit edildiği zaman mutlaka hekim kontrolünde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hastaların kan basıncı ile ilgili tedaviler eksiksiz olarak yapılmalıdır” dedi.