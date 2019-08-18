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Hipertansiyon yaşı düştü

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

KARDİYOLOG Doç.

Hipertansiyon yaşı düştü

İZMİR, (DHA) - KARDİYOLOG Doç. Dr. Cevad Şeküri, son yıllarda yüksek tansiyon şikayetiyle daha fazla genç hastanın doktorlara başvurduğunu söyledi. Hipertansiyon görülme sıklığının 20- 40 yaşlarında yüzde 7- 10'lara kadar ulaştığını belirten Şeküri, "Bu çok yüksek bir oran, kesinlikle ciddiye alınmalı. Çünkü hipertansiyon 5 organı hedef alıyor ve hedef organ hasarı oluştuğunda bir daha düzelmesi imkansız veya çok zor" dedi.
İzmir Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cevad Şeküri, eskiden daha çok ileri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun, değişen yaşam tarzları nedeniyle her yaşta görülür hale geldiğini söyledi. Gençlerin sağlığını tehdit eden faktörlere dikkat çeken Şeküri, iletişim çağının akıllı telefonlar ve bilgisayarlarla pek çok şeyi kolaylaştırırken, yaşamı daha hareketsiz hale getirdiğini, sağlığı bozduğunu kaydetti. Doç. Dr. Şeküri, "Ninelerimiz, dedelerimiz asansöre binmez, merdiven çıkardı. Otobüse, taksiye binmez, yürürdü. Doğal beslenir, kendi işini kendi yapardı. Sağlıklarına gıpta eder, onlara 'eski toprak' derdik. Onlardan sonra gelen bizim nesil tam tersini yapmaya başladı, yürümez oldu, hazır yemek tüketmeye başladı. Biz sağlığımızı elden kaçırmanın kaygısını yaşarken, şimdiki çocuk ve genç nesil daha erken yaşta birçok hastalıkla karşı karşıya kalmakta. Bu hareketsiz ve kötü beslenme içeren yaşam tarzına sigara, alkol, aşırı kahve, çay tüketimi ve stres dahil olduğunda başta hipertansiyon olmak üzere çeşitli hastalıklar gündeme geliyor. Obezite bu nesli tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Eğer kişi şişman veya fazla kiloya sahip ise tehdit eden hastalıklar 3 kat fazla görülüyor" diye konuştu.
HİPERTANSİYONUN HEDEFİNDE 5 ORGAN VAR
Hipertansiyon görülme sıklığının 20- 40 yaş arasında yüzde 7- 10'lara kadar ulaştığını belirten Doç. Dr. Şeküri, "Bu çok yüksek bir oran, kesinlikle ciddiye alınmalı. Çünkü hipertansiyon 5 organı hedef alıyor ve hedef organ hasarı oluştuğunda bir daha düzelmesi imkansız veya çok zor" dedi.
Gençleri tehdit eden hipertansiyonun özellikle 5 organı hedef alıp, zarar verdiğini kaydeden Doç. Dr. Şeküri, "Hipertansiyonun hedef aldığı organların başında kalp, beyin, böbrekler geliyor, aynı zamanda çevre damarları (özellikle aort damarı) ve gözleri tehdit ediyor. Kalpte büyüme, kalınlaşma, damar sertliği, beyin kanaması, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları hipertansiyonun yol açtığı ciddi sağlık problemleri. Hipertansiyon kendini baş ve ense ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve burun kanaması ile gösterebilir, göğüste bir baskı olabilir, böbrek sorunları, görme bozukluğu ya da hafızada bir problemle kendini gösterebilir. Hasta kısmi felçlerle doktora müracaat edebilir. Gençler hipertansiyon saptandığında mutlaka bir uzman hekim tarafından ele alınmalı ve ileri araştırma yapılmalı. Hipertansiyona neden olan faktörlerden uzak durmak, az tuzlu doğru yiyecek, içecek tüketip daha fazla hareket etmek alabileceğimiz en önemli önlemler. Özellikle günde 30 dakikalık tempolu yürüyüş herkese ilaç gibi gelecektir" diye konuştu.

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