Hipertansiyon yaşı düştü

Hareketsiz yaşam, fazla tuzlu fast food beslenme tarzı, şişmanlık, stres, kaygı, aşırı kahve, sigara ve alkol tüketimi, hipertansiyonun daha genç yaşlarda görülmesine yol açıyor.

Kardiyolog Doç. Dr. Cevad Şeküri son yıllarda yüksek tansiyon şikayetiyle artık daha fazla genç hastanın doktora başvurduğunu söyledi. 20-40 yaş arasında hipertansiyon görülme sıklığının yüzde 7-10’lara kadar ulaştığını belirten Doç. Dr. Şeküri, “Bu çok yüksek bir oran, kesinlikle ciddiye alınmalı. Çünkü hipertansiyon 5 organı hedef alıyor ve hedef organ hasarı oluştuğunda bir daha düzelmesi imkansız veya çok zor” dedi.

“Üç kat fazla görülüyor”

Eskiden daha çok ileri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun değişen yaşam tarzları yüzünden her yaşta görülür hale geldiğini belirten İzmir Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cevad Şeküri, gençlerin sağlığını tehdit eden faktörlere dikkat çekti. İletişim çağının akıllı telefonlar, bilgisayarlarla pek çok şeyi kolaylaştırırken, yaşamı daha hareketsiz hale getirdiğini ve sağlığı bozduğunu belirten Doç. Dr. Şeküri şöyle konuştu: “Ninelerimiz, dedelerimiz asansöre binmez, merdiven çıkardı. Otobüse, taksiye binmez yürürdü. Doğal beslenir, kendi işini kendi yapardı. Sağlıklarına gıpta eder, onlara ‘eski toprak’ derdik. Onlardan sonra gelen bizim nesil tam tersini yapmaya başladı. Yürümez oldu, hazır yemek tüketmeye başladı. Biz sağlığımızı elden kaçırmanın kaygısını yaşarken, şimdiki çocuk ve genç nesil daha erken yaşta birçok hastalıkla karşı karşıya kalmakta. Bu hareketsiz ve kötü beslenme içeren yaşam tarzına sigara, alkol, aşırı kahve-çay tüketimi ve de stres dahil olduğunda başta hipertansiyon olmak üzere çeşitli hastalıklar gündeme geliyor. Obezite bu nesli tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Eğer kişi şişman veya fazla kiloya sahip ise tehdit eden hastalıklar üç kat fazla görülüyor.”