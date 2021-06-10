Hipnoterapi yöntemiyle öfke kontrolü öğrenilebilir!

Günlük hayatta sınırlarımızı zorlayan, sinirlenmemize neden olacak olaylarla karşılaştığımızda öfkeleniriz. Bu tür durumlarda kontrollü tepkiler verildiğinde öfke normal bir duygu olarak kabul edilir. Ancak bu tepkiler kontrolden çıktığında sosyal ilişkiler yıkıma uğrayabilir. Beklediğimizin dışında sonuçlar almamak için öfke kontrolünü sağlamak önemli bir husustur. Peki öfke kontrolü bozukluğu tedavisi nasıl olur? Öfke kontrolü sağlamakta zorlanan kişilerin başvurduğu tedavi yöntemlerinden biri de hipnoterapidir.
Öfke kontrolü, hipnoterapinin çok fazla çalıştığı alanlardan bir tanesidir. Fakat hipnoterapi ile beraber bilişsel terapiyi de devreye sokmak gerekir. Çünkü aslında öfkeyi yaratan kendimizden başkası değildir. Sizi öfkelendiren şey aslında sizin düşünceleriniz olmaktadır. Olaya yüklenen anlamlar farklılaşmalı ve bakış açısı değiştirilmelidir.
Sizi öfkelendiren olayları zihninizde tekrar tekrar canlandırarak algısını, düşünce yapısını, bilişsel süreçleri çalışmak ve iyileştirmek gerekmektedir. Kontrolün nasıl sağlanacağı hipnoterapi yöntemleriyle çok kolay bir şekilde öğrenilebilir, uygulanabilir ve öfke rahatlıkla kontrol altına alınabilir.
Hipnoterapinin yapılması için belli başlı kriterler vardır. Öncelikle hipnoterapi yapılacak ortam klinik olmalıdır. Hipnoterapi, eğitim almış psikiyatrist veya klinik psikologun eşliğinde yapılmalıdır.
Hipnoterapinin yapılabilmesi için öncelikle hipnoz durumunun oluşturulması gerekir. Hipnoz durumu oluştuktan sonra çalışılacak alan neyse, alana veya rahatsızlığa yönelik hipnoterapik yöntemlerin uygulanabilmesini sağlayacak sessiz, sakin ve güven ortamı içerisinde bir yer gerekmektedir.
Hipnoterapi için kişiyle güven ortamının oluşmuş olması gerekmektedir. İlişki daha ilerlediğinde uygulanabilecek bir yöntemdir.
Hipnoterapik çalışmalar esnasında aslında tamamen duygusal alanın içinde olunur. Doğal olarak çok yoğun duygular ortaya çıkabilir. Kişi tamamen kaygı duyduğu veya çok korktuğu bir durumla yüz yüze gelebilir. Bunlar çok ciddi duygusal reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Duygu boşalması olabilir, bunların hepsinin klinisyen kontrolünde yapılması çok önemlidir. Bu tür durumlarda insan ruh yapısı tamamen kırılabilir. O yüzden hipnoterapi esnasında yaşananlar oldukça büyük önem taşır.
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