Hipnoterapi yöntemiyle öfke kontrolü öğrenilebilir!

Günlük hayatta sınırlarımızı zorlayan, sinirlenmemize neden olacak olaylarla karşılaştığımızda öfkeleniriz. Bu tür durumlarda kontrollü tepkiler verildiğinde öfke normal bir duygu olarak kabul edilir. Ancak bu tepkiler kontrolden çıktığında sosyal ilişkiler yıkıma uğrayabilir. Beklediğimizin dışında sonuçlar almamak için öfke kontrolünü sağlamak önemli bir husustur. Peki öfke kontrolü bozukluğu tedavisi nasıl olur? Öfke kontrolü sağlamakta zorlanan kişilerin başvurduğu tedavi yöntemlerinden biri de hipnoterapidir.

ÖFKEYİ KENDİMİZ YARATIYORUZ

Öfke kontrolü, hipnoterapinin çok fazla çalıştığı alanlardan bir tanesidir. Fakat hipnoterapi ile beraber bilişsel terapiyi de devreye sokmak gerekir. Çünkü aslında öfkeyi yaratan kendimizden başkası değildir. Sizi öfkelendiren şey aslında sizin düşünceleriniz olmaktadır. Olaya yüklenen anlamlar farklılaşmalı ve bakış açısı değiştirilmelidir.

ÖFKE KONTROLÜ TEDAVİSİ HİPNOTERAPİ NASIL ETKİ EDER?

Sizi öfkelendiren olayları zihninizde tekrar tekrar canlandırarak algısını, düşünce yapısını, bilişsel süreçleri çalışmak ve iyileştirmek gerekmektedir. Kontrolün nasıl sağlanacağı hipnoterapi yöntemleriyle çok kolay bir şekilde öğrenilebilir, uygulanabilir ve öfke rahatlıkla kontrol altına alınabilir.