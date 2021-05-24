Hipnoz nedir, nasıl yapılır? Hipnoz sırasında ve sonrasında neler yaşanır?

Hipnoz, insanların tamamında bulunan yoğun bir konsantrasyon durumu ve bir dalgınlık halidir. Potansiyelde var olan özel bir durumdur. Kişi günlük hayatında pek çok kere farkında olmadan hipnoza girebilir. Örneğin; bir yandan araba kullanıyorken bir yandan başka konuları düşünmek mümkündür. Ama bu esnada araba kullanılır. İşte bu dalgınlık halinin kendisi aslında hipnoz halidir. Hipnoz hali doğal bir biçimde günlük hayatta yaşanıyorken, hipnoz uzmanı tarafından suni bir şekilde oluşturularak avantajlı ve kullanılabilir bir hale dönüştürülebilir. HİPNOZUN TARİHÇESİ NEDİR? Hipnoz, tarihler boyunca insanlar tarafından kullanılan bir uygulamadır. Ancak hipnozla hipnoterapi arasındaki fark da dikkate alınmalıdır. Hipnozun kullanımına bakıldığında, bu uygulamamın inançsal değerler, büyücülük, falcılık üzerinde yapılandığını görmekteyiz. Eski Mısırlılarda, Greklerde, Orta Asya'daki toplumlarda, Kızılderililerde hatta Osmanlılarda kullanıldığı bilinmektedir. HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? Hipnoz, insanın doğal yapısında bulunan, tabiri caizse yoğun bir dalgınlık durumudur. Her an her durumda yaşanabilir.

Hipnoterapi ise, bu dalgınlık ve konsantrasyon durumunu kullanarak, bilinç ve bilinç altına yönelik, uzman tarafından uygulanan destekleyici bir terapi yöntemidir. Hipnozu kullanarak hipnoterapi uygulayan kişiye, uzman hipnozitör denir. HİPNOZ HALİNDE VE SONRASINDAKİ DEĞİŞİMLER NELERDİR? Kişi hipnoz halindeyken tıpkı günlük dalgınlık durumunda yaşadıklarını yaşar. Bu yoğunluğuna göre hafif, orta, derin, çok derin düzeyde yaşanabilir. Kişi günlük hayatında hafif düzeyde yaşar. Orta ve derin düzeyde hipnoz, kişide biyolojik ve fizyolojik açıdan değişimler gösterir. Daha sakin, nefes alışverişleri ve kalp ritmi yavaş, tenin sıcaklığı daha az şeklinde değişimler gösterebilir. Konuşmalar daha ağır olabilir. Mimikler hafifçe dökülür şekilde görülebilir. Kişi derin düzeyde hipnoz yaşadığında, derin bir uykudaymış gibi gözükür. Halbuki kişi tamamen uyanıktır. Beynin bütün kapasiteleri normalden çok daha iyi kullanılır hale gelir. Hafıza normalden güçlü olur. HİPNOZUN TÜRLERİ NELERDİR? Hipnozun kendi içerisinde bir çok farklı uygulaması olabilir ama bizim uyguladığımız yöntemler iki türlüdür. Bunlar bilinçli hipnoz bünyesinde yapılan çalışmalardır.

Direkt yöntem ve indirekt yöntem olarak ikiye ayrılır. Direkt yöntemler, kişiye daha çok temas ederek, direkt telkin uygulamaları şeklinde yapılmaktadır. Bir de hiç dokunmadan, sözle beraber uzaktan telkinlerle yapılan uygulamalar vardır. Bunlar da indirekt yöntemlerdir. Bu şekilde iki uygulama yapılmaktadır. HİPNOZİTÖRÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Hipnoz her anlamda her yerde uygulanabilir, bir dalgınlık durumudur. Oysa hipnoterapi uygulayan kişi derken, terapi uygulamak için konusuna hakim olan kişiden bahsedilir. Hipnoterapist öncelikle yetkin bir kişi olmalıdır. Hangi alanda çalışıyorsa, bu konunun eğitimini görmüş donanımlı uzmanlar olmalıdır. Hipnozitör, etik ve ahlaki ölçüler içerisinde çalışmalıdır. Çünkü hipnotik uygulamalarda kişinin bilinç ve bilinçaltı dünyasına yolculuk yapılır. Bunlara hassasiyet gösterilmelidir. Eğitimler yetkin yerlerden alınmış olmalıdır. Günlük araştırmalarla bu konuda çalışmak doğru değildir. Bu konuda uzman olan kurumlar, dernekler, üniversiteler vardır. Buralardan eğitimler alınmış olması lazımdır. Sadece teorik eğitim almak yetmez. Deneyim ve tecrübesi olan insanların yanında uzun mesailer geçirilmiş olması gerekir.