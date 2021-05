Hipnoz nedir, nasıl yapılır? Hipnoz sırasında ve sonrasında neler yaşanır?

Hipnoz, insanların tamamında bulunan yoğun bir konsantrasyon durumu ve bir dalgınlık halidir. Potansiyelde var olan özel bir durumdur. Kişi günlük hayatında pek çok kere farkında olmadan hipnoza girebilir. Örneğin; bir yandan araba kullanıyorken bir yandan başka konuları düşünmek mümkündür. Ama bu esnada araba kullanılır. İşte bu dalgınlık halinin kendisi aslında hipnoz halidir.

Hipnoz hali doğal bir biçimde günlük hayatta yaşanıyorken, hipnoz uzmanı tarafından suni bir şekilde oluşturularak avantajlı ve kullanılabilir bir hale dönüştürülebilir.

HİPNOZUN TARİHÇESİ NEDİR?

Hipnoz, tarihler boyunca insanlar tarafından kullanılan bir uygulamadır. Ancak hipnozla hipnoterapi arasındaki fark da dikkate alınmalıdır.

Hipnozun kullanımına bakıldığında, bu uygulamamın inançsal değerler, büyücülük, falcılık üzerinde yapılandığını görmekteyiz. Eski Mısırlılarda, Greklerde, Orta Asya'daki toplumlarda, Kızılderililerde hatta Osmanlılarda kullanıldığı bilinmektedir.

HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hipnoz, insanın doğal yapısında bulunan, tabiri caizse yoğun bir dalgınlık durumudur. Her an her durumda yaşanabilir.