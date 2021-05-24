Hipnoz nedir, nasıl yapılır? Hipnoz sırasında ve sonrasında neler yaşanır?

Hipnoz, insanların tamamında bulunan yoğun bir konsantrasyon durumu ve bir dalgınlık halidir. Potansiyelde var olan özel bir durumdur. Kişi günlük hayatında pek çok kere farkında olmadan hipnoza girebilir. Örneğin; bir yandan araba kullanıyorken bir yandan başka konuları düşünmek mümkündür. Ama bu esnada araba kullanılır. İşte bu dalgınlık halinin kendisi aslında hipnoz halidir.
Hipnoz hali doğal bir biçimde günlük hayatta yaşanıyorken, hipnoz uzmanı tarafından suni bir şekilde oluşturularak avantajlı ve kullanılabilir bir hale dönüştürülebilir.
Hipnoz, tarihler boyunca insanlar tarafından kullanılan bir uygulamadır. Ancak hipnozla hipnoterapi arasındaki fark da dikkate alınmalıdır.
Hipnozun kullanımına bakıldığında, bu uygulamamın inançsal değerler, büyücülük, falcılık üzerinde yapılandığını görmekteyiz. Eski Mısırlılarda, Greklerde, Orta Asya'daki toplumlarda, Kızılderililerde hatta Osmanlılarda kullanıldığı bilinmektedir.
Hipnoz, insanın doğal yapısında bulunan, tabiri caizse yoğun bir dalgınlık durumudur. Her an her durumda yaşanabilir.
Hipnoterapi ise, bu dalgınlık ve konsantrasyon durumunu kullanarak, bilinç ve bilinç altına yönelik, uzman tarafından uygulanan destekleyici bir terapi yöntemidir.
Hipnozu kullanarak hipnoterapi uygulayan kişiye, uzman hipnozitör denir.
Kişi hipnoz halindeyken tıpkı günlük dalgınlık durumunda yaşadıklarını yaşar. Bu yoğunluğuna göre hafif, orta, derin, çok derin düzeyde yaşanabilir. Kişi günlük hayatında hafif düzeyde yaşar.
Orta ve derin düzeyde hipnoz, kişide biyolojik ve fizyolojik açıdan değişimler gösterir. Daha sakin, nefes alışverişleri ve kalp ritmi yavaş, tenin sıcaklığı daha az şeklinde değişimler gösterebilir. Konuşmalar daha ağır olabilir. Mimikler hafifçe dökülür şekilde görülebilir.
Kişi derin düzeyde hipnoz yaşadığında, derin bir uykudaymış gibi gözükür. Halbuki kişi tamamen uyanıktır. Beynin bütün kapasiteleri normalden çok daha iyi kullanılır hale gelir. Hafıza normalden güçlü olur.
Hipnozun kendi içerisinde bir çok farklı uygulaması olabilir ama bizim uyguladığımız yöntemler iki türlüdür. Bunlar bilinçli hipnoz bünyesinde yapılan çalışmalardır.
Direkt yöntem ve indirekt yöntem olarak ikiye ayrılır. Direkt yöntemler, kişiye daha çok temas ederek, direkt telkin uygulamaları şeklinde yapılmaktadır. Bir de hiç dokunmadan, sözle beraber uzaktan telkinlerle yapılan uygulamalar vardır. Bunlar da indirekt yöntemlerdir. Bu şekilde iki uygulama yapılmaktadır.
Hipnoz her anlamda her yerde uygulanabilir, bir dalgınlık durumudur. Oysa hipnoterapi uygulayan kişi derken, terapi uygulamak için konusuna hakim olan kişiden bahsedilir. Hipnoterapist öncelikle yetkin bir kişi olmalıdır. Hangi alanda çalışıyorsa, bu konunun eğitimini görmüş donanımlı uzmanlar olmalıdır.
Hipnozitör, etik ve ahlaki ölçüler içerisinde çalışmalıdır. Çünkü hipnotik uygulamalarda kişinin bilinç ve bilinçaltı dünyasına yolculuk yapılır. Bunlara hassasiyet gösterilmelidir.
Eğitimler yetkin yerlerden alınmış olmalıdır. Günlük araştırmalarla bu konuda çalışmak doğru değildir. Bu konuda uzman olan kurumlar, dernekler, üniversiteler vardır. Buralardan eğitimler alınmış olması lazımdır. Sadece teorik eğitim almak yetmez. Deneyim ve tecrübesi olan insanların yanında uzun mesailer geçirilmiş olması gerekir.
Hipnoza girmek isteyen kişi mutlaka gönüllü olmalıdır. Bu olmazsa olmaz koşuldur.
Kişiyi zorla hipnoza almak, bilinçli hipnozda mümkün değildir. Kişi mutlaka konu hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır. Kişi kendi rızası dışında hipnoza girmiş olmaz. Farkında olunan bir trans durumuyla beraber yürütülür.
Hipnoz ve hipnoterapi sürecinde, kişiye önce hipnozun faydaları ve kazanımları hakkında genişçe bir bilgi verilir. Çünkü keyfi uygulamalar yapılmaz. Hipnoz uygulandığı zaman bir fayda sağlayacaktır gibi bir düşünce varsa, o zaman hipnoz uygulanmalıdır. Kişinin koşulsuz bir güven sağlaması lazımdır.
Hipnoz sürecinde saygı, sevgi, nezaket ve güven olmayınca, hipnotik uygulamalardan kolay kolay verim alınamaz. Dolayısıyla kişiyle karşılıklı saygı ve güven oluşturacak bir mayalama dönemi geçirilir. Bu süreçte kafada var olan her türlü soru işareti giderilirse, çalışmaya başlanır.
Hipnoza telkinlerle beraber girilir. Bundan sonra indiksiyon adı verilen bir döneme girilir. Motivasyon ve konsantrasyon arttırmak için kullanılan bir takım yöntemler vardır. Bununla kişi transa alınır.
Daha sonra kişi telkinlerle beraber hipnozdan çıkartılır. Kendisine sadece bu konuda uygulamak üzere ve devamlılık arz etsin diye, oto hipnoz kalıplarıyla tanıştırılır. Bu yöntemle ömür boyu kişi kendine hipnoz gerçekleştirebilir.
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