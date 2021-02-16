Hipnozla cilt rahatsızlıkları tedavi edilebilir mi? Kişi trans haline girerek...

Hipnoz, belirli bir amaç için doğal trans halinin başlatılması, derinleştirilmesi, sürdürülmesi ve sonlandırılmasıdır. Eski çağlardan beri tıbbi ve dermatolojik sorunları tedavi etmek için kullanılan alternatif veya tamamlayıcı bir tedavidir. Aslında tüm insanlar, televizyon ya da film seyrederken, kitap ya da dergi okurken ya da başka bir aktivite ya da meditasyonla meşgulken her gün kendiliğinden hafif translara girerler.

Uygun eğitimle, bir birey bu trans halini kendi içinde veya başka bir bireyde yoğunlaştırabilir ve bu yüksek odağı, acıyı hafifletmeye veya iyileşmeyi teşvik etmeye yardımcı olan zihin-vücut etkileşimlerini teşvik etmek için kullanabilir. Bireylerin trans durumuna girme yetenekleri farklılık gösterir, ancak çoğu hipnozdan bir miktar fayda sağlayabilir.

HİPNOZLA AĞRI VE KAŞINTILAR AZALTILABİLİR

Hipnoza girmek isteyen kişi mutlaka gönüllü olmalıdır. Bu olmazsa olmaz koşuldur. Kişiyi zorla hipnoza almak, bilinçli hipnozda mümkün değildir. Kişi mutlaka konu hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır. Kişi kendi rızası dışında hipnoza girmiş olmaz. Farkında olunan bir trans durumuyla beraber yürütülür.