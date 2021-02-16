Hipnozla cilt rahatsızlıkları tedavi edilebilir mi? Kişi trans haline girerek...

Hipnoz, belirli bir amaç için doğal trans halinin başlatılması, derinleştirilmesi, sürdürülmesi ve sonlandırılmasıdır. Eski çağlardan beri tıbbi ve dermatolojik sorunları tedavi etmek için kullanılan alternatif veya tamamlayıcı bir tedavidir. Aslında tüm insanlar, televizyon ya da film seyrederken, kitap ya da dergi okurken ya da başka bir aktivite ya da meditasyonla meşgulken her gün kendiliğinden hafif translara girerler.
Uygun eğitimle, bir birey bu trans halini kendi içinde veya başka bir bireyde yoğunlaştırabilir ve bu yüksek odağı, acıyı hafifletmeye veya iyileşmeyi teşvik etmeye yardımcı olan zihin-vücut etkileşimlerini teşvik etmek için kullanabilir. Bireylerin trans durumuna girme yetenekleri farklılık gösterir, ancak çoğu hipnozdan bir miktar fayda sağlayabilir.
Hipnoza girmek isteyen kişi mutlaka gönüllü olmalıdır. Bu olmazsa olmaz koşuldur. Kişiyi zorla hipnoza almak, bilinçli hipnozda mümkün değildir. Kişi mutlaka konu hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır. Kişi kendi rızası dışında hipnoza girmiş olmaz. Farkında olunan bir trans durumuyla beraber yürütülür.
Hipnoz kendi başına bir tedavi değildir. Bunun yerine, iyileşmenin psikolojik ve davranışsal engellerini ortaya çıkarmak için kullanılabilecek bir araçtır. Bununla birlikte dermatolojide hipnoz, ciltte ağrı ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir; cilt hastalıklarının psikosomatik yönlerine müdahale; verruca vulgaris dahil olmak üzere bazı cilt hastalıklarının iyileşmesine yol açar.
Çok yaygın olan sorunlardan biri de dermatolojik problemlerdir. Bu problemlerden en yaygın olanları, vitiligo, behçet, sedef gibi rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıkları yaşayan kişiler, zaman içerisinde sorunun kendisiyle uğraşmakla beraber, psikolojilerini ve beden imajlarını ciddi manada yaralamaktadır.
Ciltle ilgili bir sorun olduğu için, tedaviyi uzman bir dermatolog yapacaktır. Ancak sorunun kendisi bir çok psikolojik temellerden de beslendiği için, bu işin psikolojik boyutunun da mutlaka dikkate alınması gerekir.
Dolayısıyla, bütüncül bir yaklaşımla beraber, cilt doktorunun psikologla ya da hipnozitörle beraber çalışması ciddi katkılar sağlar. Bir dermatolojik müdahalenin yanında destekleyici olarak hipnozitör çalışabilir, yapının bozulmasına sebep olan bütün stres kaynaklarıyla ilgili bir çalışma yapılır ve bu ciddi anlamda olumlu sonuçlar vermektedir.
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