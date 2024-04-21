Hipodroma gidiyordu... Seyisi hayattan koparan yumruk! 97 gün sonra acı haber geldi

İzmir'deki korkunç olay, 14 Ocak saat 04.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan seyis Sait Duru'nun yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi. Duru, talebi çevirip, yürümeye başladı. Duru, 2 kişinin küfretmesi ile geri dönünce kavga çıktı.

TEK YUMRUKLA DÜŞTÜ, BAŞINI BETONA ÇARPTI

M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını beton zemine çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

97 GÜN SONRA ACI HABER

Kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, 97 gün sonra acı haber geldi.

YEĞENLERİNE BAKIYORMUŞ

Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için adli tıpa gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Duru, "Sait ağabeyim, ölen diğer ağabeyimin yetim ve öksüz 2 çocuğuna bakıyordu" dedi.

Duru, cenazenin memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





