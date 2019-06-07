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Hipodromda defile ve yarış heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

 İZMİR Şirinyer Hipodromu, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'na ve 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını Kıyafetleri' defilesine ev sahipliği yaptı.

Hipodromda defile ve yarış heyecanı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Şirinyer Hipodromu, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'na ve 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını Kıyafetleri' defilesine ev sahipliği yaptı.
Bir ajans koordinatörlüğünde ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen defilede 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını' konseptli 'Medeniyetler, Osmanlı Kreasyonları ve Günümüz Cumhuriyet Kadını' temalı koleksiyon ürünleri sergilendi. Yarışseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'ndan önce, padok alanında yapıldı.
Dün saat 20.00'de koşulan Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu ise dişi İngiliz taylarının heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. 2000 metre çim pistteki yarışı Hakan Agar'ın sahibi olduğu Değerli isimli tay, jokeyi Nevzat Avci'yle kazanarak gecenin sürprizine imza attı. Koşu sonrası şeref tribünündeki ödül töreninde, Hakan Agar'a kupasını, Türkiye'nin ilk kadın Turizm ve ilk kadın Çevre Bakanı olan Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Işılay Saygın takdim etti.
Törene İzmir kadın dernekleri başkanlarının yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü asli üyeleri Zekeriya Aydın, Serdar Pedükcoşkun ve eşi Nazan Pedükcoşkun ile İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan da katıldı.
ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ
Uluslararası Kadın Konseyi (ICW), 'Kadınlar için insan haklarını savunmak' ortak amacıyla farklı milletlerin birlikte çalıştığı bir kadın örgütüdür. Mart ve Nisan 1888'de, Washington'da bir araya gelen 9 ülkenin (Kanada, ABD, İrlanda, Hindistan, Birleşik Krallık, Finlandiya, Danimarka, Fransa ve Norveç) kadın temsilcileri tarafından, Susan Brownell Anthony önderliğinde kuruldu. Konseyin katılımcıları profesyonel örgütler, sendikalar, sanat ve ticaret çevreleri ile hayırsever oluşumlardan insanlardır. Ulusal konseylerin bağlı olduğu ve bu sayede uluslararası düzeyde seslerini duyurdukları Uluslararası Kadın Konseyi, Birleşmiş Milletler'deki danışman statüsünün yanı sıra birçok uluslararası organizasyonun da daimi temsilcisidir. Türkiye'de bu oluşuma üye olan ve aynı amaçla çalışan kuruluş ise Türk Kadınlar Konseyi Derneği'dir.

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Hipodromda defile ve yarış heyecanıHipodromda defile ve yarış heyecanıHipodromda defile ve yarış heyecanıHipodromda defile ve yarış heyecanı

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