HABER

Hipodromda yarışı izlerken kendinden geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Hipodromu’nda bu yıl 5’incisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu kupa koşusunda atların son düzlüğe girmesiyle bir vatandaşın yaşadığı sevinç ilginç görüntüler oluşturdu.Şanlıurfa’da bu yıl 5’incisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu kupa koşusunda bir vatandaşın sevinç anı ilginç görüntüler oluşturdu.

Hipodromda yarışı izlerken kendinden geçti

Şanlıurfa Hipodromu’nda bu yıl 5’incisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu kupa koşusunda atların son düzlüğe girmesiyle bir vatandaşın yaşadığı sevinç ilginç görüntüler oluşturdu.
Şanlıurfa’da bu yıl 5’incisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu kupa koşusunda bir vatandaşın sevinç anı ilginç görüntüler oluşturdu. Kum pistte ve bin 300 metrede gerçekleşen gecenin beşinci koşusunda desteklediği at son düzlüğe girerken çılgın hareketlerle sağa sola koşan ve havaya zıplayan ismi öğrenilemeyen vatandaş izleyenleri güldürdü. Desteklediği at birinci gelince kendinden geçen 40-45 yaşlarındaki vatandaşın heyecanına çevredekiler de ortak olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bir başka seyirci tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce yorum yapıldı.

Hipodromda yarışı izlerken kendinden geçti

Hipodromda yarışı izlerken kendinden geçti

Hipodromda yarışı izlerken kendinden geçti

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Büyükelçiler, karda rafting yaptıBüyükelçiler, karda rafting yaptı
Bakan Çavuşoğlu:İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadırBakan Çavuşoğlu:İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Yargıtay'dan güvenlik kameraları için emsal olacak karar!

Yargıtay'dan güvenlik kameraları için emsal olacak karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.