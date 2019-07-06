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Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

1865’ten beri faaliyette olan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen Safkan Arap Atları, hipodromlarda elde edikleri başarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

1865’ten beri faaliyette olan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen Safkan Arap Atları, hipodromlarda elde edikleri başarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şimdiye kadar birçok şampiyon tayı yetiştiren işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine hem de yetiştiği işletmeye kazandırıyor.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 1865’te ‘Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun’ ismiyle kurulan işletme daha sonra 1928 yılında ‘Sultansuyu Harası’ adını aldı. 1984 yılından itibaren ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede safkan Arap taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor.
Yaklaşık 154 yıldır Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Harası, atçılıkta Türkiye’nin sayılı merkezleri arasında yer alıyor. Yarış severlerin bir dönemler yakından takip ettiği Özgünhan, Ateştopu ve Onurkaan gibi aygırların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, geleceğin şampiyon atları yetiştiriliyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, her yıl belirli dönemlerde açık artırma ile satışa çıkarılıyor. Bu yılda Temmuz ve Ekim aylarında Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen Safkan Arap Tayları elit ve koşu atları kategorisinde İstanbul Veli Efendi ve Bursa Karacabey’de satışa çıkarılacak.
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe, işletmede şuan 550 adet Safkan Arap Atının bulunduğunu belirterek, bunun 90’ının ise pansiyonerlik hizmeti dahilinde işletmede yer aldığını söyledi. Her yıl işletmede 100’e yakın yeni tay dünyaya geldiğini ifade eden Karakeçe, bunun 90’ının ise açık arttırma yöntemi ile satışa çıkarıldığını söyledi.
Koşu taylarının 23 Temmuz’da Bursa Karacabey’de satışa çıkarılacağını belirten Karakeçe, elit tayların ise 8 Ekim’de Veli Efendi Hipodromunda açık arttırma ile satılacağını dile getirdi. İşletmede birçok ünlü atın yetiştiğini belirten Karakeçe, bunlardan en tanınan Özgünhan isimli aygırın şuanda 250’yi aşkın tayının hipodromlarda yarıştığını söyledi. Bu taylardan 3 milyon TL’nin üzerinde işletmeye yetiştirici priminin geldiğini dile getiren Karakeçe, “Son yıllarda taylarımızın başarılı olmasında işçisinden seyisine, veteriner hekiminden şefine herkesin büyük emeği var” dedi.
İşletmede sertifikalı tohum, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Karakeçe, ayrıca pansiyon hizmeti adı altında da dışarıdan atlarında bakımlarını üstlendiklerini söyledi.
Sultansuyu Harası’nda yetişen atların hipodromlardaki başarıların yanı sıra TİGEM’in her yıl düzenlediği koşularda da şampiyon olduğunu ifade eden Karakeçe, “2018 yılında en iyi Arap atlarının yarıştığı Cumhuriyet Koşusunda bizim tayımız Özgünhan’ın yavrusu ‘Taykut’ kazandı. Yine İstiklal Savaşı Koşusunu da işletmemizde yetişen taylar kazandı” diye konuştu.

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor

Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu’nda yetişiyor
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