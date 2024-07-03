Hipokalsemi (Kalsiyum eksikliği) nedir, hipokalsemiye ne neden olur? Hipokalsemi belirtileri ve tedavisi

Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin yapı taşıdır ve vücutta bir dizi hayati işlevi destekler. Ancak, yeterli miktarda kalsiyum almak her zaman mümkün olmayabilir. Kalsiyum eksikliğini önlemek veya tedavi etmek için beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek önemlidir. Günlük olarak süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli), badem, balık gibi kalsiyum açısından zengin yiyecekleri tüketmek, sağlıklı kemik ve diş gelişimi için önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde kalsiyum takviyeleri almak da eksikliği gidermede yardımcı olabilir, ancak bu konuda doktorunuza danışmak önemlidir.
Hipokalsemi ne demek sorusuna şu yanıtı verebiliriz:
Hipokalsemi, vücutta kalsiyum seviyelerinin normalin altına düşmesi durumudur. Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin yapısında önemli bir mineral olup, ayrıca sinir iletimi, kas kasılması, kan pıhtılaşması ve hücresel sinyal iletimi gibi birçok biyolojik süreçte de kritik bir rol oynar. Hipokalsemi, bu önemli mineralin eksikliği nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipokalsemiye ne neden olur konusu için hipokalsemi nedenleri şöyledir:
Hipokalsemi, kandaki kalsiyum seviyesinin normalin altına inmesi durumudur. Hipokalsemi belirtileri şu şekilde izlenebilir:
Hipokalsemi her yaşta görülebilir, ancak en sık olarak yenidoğanlarda, yaşlılarda, emziren annelerde, bazı böbrek hastası olan kişilerde, bazı pankreas hastalığı olan kişilerde görülebilir. Ayrıca yetersiz kalsiyum alımı, D vitamini eksikliği, böbrek problemleri, hormonal dengesizlikler, mide-bağırsak problemleri, tiroidin aşırı çalışması, panik ve anksiyete bozukluğu gibi durumlarda da hipokalsemi gözükebilir.
Hipokalsemi tedavisi, altta yatan nedene ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Hipokalsemi tedavisinde genel olarak şu yöntemler kullanılır: