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Hipokalsemi (Kalsiyum eksikliği) nedir, hipokalsemiye ne neden olur? Hipokalsemi belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
28.06.2024 12:41
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Kalsiyum, kemik ve dişlerin yapı taşıdır ve vücutta bir dizi biyolojik fonksiyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde kritik bir rol oynar. Kemik sağlığı için önemli olmasının yanı sıra kas fonksiyonları, sinir iletimi, kan pıhtılaşması ve hücresel sinyal iletimi gibi birçok süreçte de gereklidir. Kalsiyumun bu çok yönlü kullanım alanları, günlük beslenmede yeterli miktarda alınmasını gerektirir. Peki, kalsiyum eksikliği nedir ve neden olur?

Hipokalsemi (Kalsiyum eksikliği) nedir, hipokalsemiye ne neden olur? Hipokalsemi belirtileri ve tedavisi

Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin yapı taşıdır ve vücutta bir dizi hayati işlevi destekler. Ancak, yeterli miktarda kalsiyum almak her zaman mümkün olmayabilir. Kalsiyum eksikliğini önlemek veya tedavi etmek için beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek önemlidir. Günlük olarak süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli), badem, balık gibi kalsiyum açısından zengin yiyecekleri tüketmek, sağlıklı kemik ve diş gelişimi için önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde kalsiyum takviyeleri almak da eksikliği gidermede yardımcı olabilir, ancak bu konuda doktorunuza danışmak önemlidir.

Hipokalsemi (Kalsiyum eksikliği) nedir?

Hipokalsemi ne demek sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Hipokalsemi, vücutta kalsiyum seviyelerinin normalin altına düşmesi durumudur. Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin yapısında önemli bir mineral olup, ayrıca sinir iletimi, kas kasılması, kan pıhtılaşması ve hücresel sinyal iletimi gibi birçok biyolojik süreçte de kritik bir rol oynar. Hipokalsemi, bu önemli mineralin eksikliği nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipokalsemiye ne neden olur konusu için hipokalsemi nedenleri şöyledir:

  • D vitamini eksikliği
  • Magnezyum eksiklipi
  • Böbrek yetmezliği
  • Bazı pankreas hastalıkları
  • Bazı ilaçların yan etkisi

Kalsiyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Hipokalsemi, kandaki kalsiyum seviyesinin normalin altına inmesi durumudur. Hipokalsemi belirtileri şu şekilde izlenebilir:

  • Kas krampları
  • Kasların sürekli kasılması (Tetani)
  • Uyuşma ve karıncalanma
  • Sinirlilik ve huzursuzluk
  • Depresyon
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Kuru saç ve cilt
  • Tırnaklarda kırılma

Hipokalsemi ne zaman görülür?

Hipokalsemi her yaşta görülebilir, ancak en sık olarak yenidoğanlarda, yaşlılarda, emziren annelerde, bazı böbrek hastası olan kişilerde, bazı pankreas hastalığı olan kişilerde görülebilir. Ayrıca yetersiz kalsiyum alımı, D vitamini eksikliği, böbrek problemleri, hormonal dengesizlikler, mide-bağırsak problemleri, tiroidin aşırı çalışması, panik ve anksiyete bozukluğu gibi durumlarda da hipokalsemi gözükebilir.

Hipokalsemi tedavisi nasıl yapılır?

Hipokalsemi tedavisi, altta yatan nedene ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Hipokalsemi tedavisinde genel olarak şu yöntemler kullanılır:

  • Ağızdan ya da damar yoluyla kalsiyum takviyesi almak
  • D vitamini eksikliği nedeniyle hipokalsemi yaşanıyorsa D vitamini takviyesi almak
  • Magnezyum eksikliği nedeniyle hipokalsemi yaşanıyorsa magnezyum takviyesi almak
    Express


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