Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezine konaklama tesisi yapılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tedavi için Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezine gelen engelli ve gazilerin, konaklama tesisi bulunmadığı için aynı gün ayrılmak durumunda kaldığını belirterek, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) aracılığıyla merkez bünyesinde özel tesis kurarak burayı dünyaya açacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Osmanlı döneminden bu yana at yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan ve adını Osmanlı'nın ilk harasını kuran Sultan 2'nci Mahmud'dan alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atçılık Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Çalışkan'dan hem okul hem de okul bünyesinde faaliyet gösteren Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi alan Varank, ziyareti sırasında gördüklerinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Burasının hem meslek yüksekokulu hem de hipoterapiyle hizmet veren bir tedavi merkezi olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti: