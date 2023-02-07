Hipotermi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz alanlarında Hipotermi endişesi!

Kahramanmaraş depremi sonrası hipotermi ile ilgili internet üzerinden yapılan araştırmalar hız kazandı. Hipotermi, aşırı soğuğa maruz kalan kişilerin vücut ısısında olağan dışı düşüş yaşayan kişilerde görülür. İşte İşte hipotermi hastalığının belirtileri ve tedavisi...

HİPOTERMİ NEDİR?

Bir yetişkinin normal vücut ısısı yaklaşık olarak 37°C'dir. Bu ısı 35°C'nin altına düştüğünde Hipotermi ortaya çıkar. Hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucunda oluşur. Soğuğa maruz kalınan süre uzadıkça risk de büyür. Vücut ısısının 35 derecenin altına inmesi anlamına gelen 'hipotermi' soğuk havanın korkulan sonucudur. Soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipotermide süreç yavaş gelişir ve kişi bu durumun farkına varmayabilir. Uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme hipotermiyi akla getirmelidir.

Hipotermi belirtileri kolayca ihmal edilecek özelliktedir, bu nedenle hipotermiyi düşündürecek bulgular konusunda uyanık olunması hayati önem taşır. Yağışlı ve fırtınalı havada dışarı çıkılmaması gerekir. Hipotermi belirtileri gösteren kişinin hemen 20 derece sıcaklığında bir odaya alınması, üzerindeki ıslak kıyafetlerin hızlıca çıkarılarak bir battaniyeye sarılması ve en yakın hastaneye ulaştırılması gerekir.

HİPOTERMİ ANINDA NE YAPILMASI GEREKİR?

Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş ve boyun bölgesinde olur.

Bere, atkı veya boyunluk ya da kar maskesi takılmalı ve ağız ile burun bölgesi mutlaka kapatılmalıdır.

Hipotermi oluşan vatandaşlar, oda sıcaklığında bir yere alınmalı ve ıslanan kıyafetleri mutlaka değiştirilmelidir.

Hipootermi oluşmuş kişileri battaniyeye sarılmalı, kafein ve alkol içermeyen sıcak içecekler içirilmelidir.

Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kuru bir battaniyeye sarımalı ve en yakın hastaneye götürülmelidir.

