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Hira isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçer mi? O ünlüye kadar duyulmamıştı!

09.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Hira isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçer mi? O ünlüye kadar duyulmamıştı!

Dönem dönem bazı isimler çok daha popüler oluyor ve bebek sahibi olmaya hazırlanan aileler bu isimleri tercih etmeye daha eğilimli olabiliyorlar. Son dönemlerin en sevilen isimlerinden bir tanesi de ünlü şarkıcı Demet Akalın ile meşhur olmuş olan Hira ismi. Bu nedenle Hira isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Hira ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

Son dönemin en çok sevilen ve anlamı merak edilen isimlerinden olan Hira, ailelelerin detaylı araştırma yaptığı adlardan. İsmin manası oldukça merak ediliyor. Çünkü bir bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına özellikle dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Hira isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Hira ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

HİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Hira, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak ismin, arayış, aramak gibi bir anlamı olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra bu isim, Suudi Arabistan'da bir dağın adı. Aynı zamanda ismin Sanskritçe'de elmas anlamı taşıdığı da bilinenler arasında.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor. Üstelik bu ad, İslam'da özel bir yere sahip. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da kızına bu ismi verdi. Bundan önce çok fazla duyulmayan bu isim, Akalın'dan sonra çok daha popüler oldu ve yaygınlaştı.

HİRA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Hira isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • H: Sakin ve monoton yaşamayı seven
  • İ: Duygusal ve hassas
  • R: Karar almakta zorluk yaşayan, tereddütlü
  • A: Algılama duygusu gelişmiş, mantıklı düşünebilen

Bu isme sahip olan kişilerin özgürlüklerine düşkün oldukları biliniyor. Bu nedenle iş tercihlerinde de kısıtlanmayacaklarından emin oldukları işleri seçiyorlar. Dolayısıyla kendi işlerini kurmaya eğilimli oluyorlar. Karşı cinste aradıkları ise zeka ve neşe oluyor. Kıskançlık kesinlikle onlara göre değil.

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HİRA İSMİNİN MANASI

Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak ismin manasının arayış, aramak olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'daki bir dağın da ismi. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Önsezileri oldukça kuvvetli olan bu kişilerin karar almakta zorlandıklarında sezgilerine güvenmeleri gerekiyor. Tüm yaşamlarını çabalayarak geçirebiliyorlar. Başarılı olmak için yaratıcılıklarını kullanmaları yeter. Ancak kötü alışkanlıklarından bir an önce kurtulmaları gerekiyor. Detaylara fazla takılmamaları da hayatlarını kolaylaştıracak.

Hira isminin yanına yakışan isimler olarak ise Elif, Sude, Minel, Asel, Cansu, Melek ve Güneş isimleri önerilebiliyor.

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