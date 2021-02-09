Hira isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçer mi? O ünlüye kadar duyulmamıştı!

Son dönemin en çok sevilen ve anlamı merak edilen isimlerinden olan Hira, ailelelerin detaylı araştırma yaptığı adlardan. İsmin manası oldukça merak ediliyor. Çünkü bir bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına özellikle dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Hira isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Hira ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

HİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Hira, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak ismin, arayış, aramak gibi bir anlamı olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra bu isim, Suudi Arabistan'da bir dağın adı. Aynı zamanda ismin Sanskritçe'de elmas anlamı taşıdığı da bilinenler arasında.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor. Üstelik bu ad, İslam'da özel bir yere sahip. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da kızına bu ismi verdi. Bundan önce çok fazla duyulmayan bu isim, Akalın'dan sonra çok daha popüler oldu ve yaygınlaştı.