Hira Nur Demircan davasında sanığa 'kasten yaralama' suçundan ceza istemi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı'nın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı'nın, "Çocuğu kasten yaralama" ve "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanık Barış Balcı ve avukatı ile mağdur Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı katıldı. Söz alan Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı Tayfur Cengiz, Adli Tıp Kurumu raporunda Hira Nur Demircan'ın sanığın kullandığı silahtan çıkan mermi ile yaralandığına ilişkin tespit bulunduğunu hatırlatarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığın Avukatı Aysel Dermencioğlu da Adli Tıp Kurumu raporunda müvekkilinin suçunun kasten yaralama suçu kapsamında kaldığı yönünde tespit yapıldığını belirterek, "Rapora göre kurşun sert bir zemine çarparak vücuda saplanmıştır. Bu eylemin müvekkilim ile ilgisinin olmadığını doğrulamaktadır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.