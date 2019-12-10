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Hira Nur Demircan davasında sanığa 'kasten yaralama' suçundan ceza istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı'nın yargılanmasına devam edildi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı'nın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı'nın, "Çocuğu kasten yaralama" ve "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanık Barış Balcı ve avukatı ile mağdur Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı katıldı. Söz alan Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı Tayfur Cengiz, Adli Tıp Kurumu raporunda Hira Nur Demircan'ın sanığın kullandığı silahtan çıkan mermi ile yaralandığına ilişkin tespit bulunduğunu hatırlatarak sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanığın Avukatı Aysel Dermencioğlu da Adli Tıp Kurumu raporunda müvekkilinin suçunun kasten yaralama suçu kapsamında kaldığı yönünde tespit yapıldığını belirterek, "Rapora göre kurşun sert bir zemine çarparak vücuda saplanmıştır. Bu eylemin müvekkilim ile ilgisinin olmadığını doğrulamaktadır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

SAVCI KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, "Silahla kasten yaralama" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Pendik'te 7 yaşındaki H.N.D.'nin 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, H.N.D.'nin gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor.
İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure H.N.D.'yi hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor.
İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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