HABER

Hiranur artık parkta oynayamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

Pendik’te oturduğu sitenin bahçesindeki parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı silahından çıkan kurşunla sırtından yaralayan zanlıya ilişkin dava kapsamında, olayın yaşandığı yerde mahkeme tarafından keşif yapıldı.

Pendik’te oturduğu sitenin bahçesindeki parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı silahından çıkan kurşunla sırtından yaralayan zanlıya ilişkin dava kapsamında, olayın yaşandığı yerde mahkeme tarafından keşif yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hiranur Demircan, "Artık oynamak için parka inemediğini, kendisini yaralayan şahsı görür gibi olduğunu söyledi.
Pendik’te oturan Hiranur Demircan, 21 Ağustos 2018 günü sitesinin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada, gürültü yaptıkları iddiasıyla kendilerine bağıran şahsın silahından çıkan kurşuna hedef olmuştu. Emniyette verdiği ifadenin ardından tutuklanan şüpheli, daha sonra savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olaya ilişkin dava kapsamında bugün keşif incelemesi yapıldı. Olay yerine gelen mahkeme heyeti, çocukların oyun oynadığı site bahçesinde ve çevrede incelemelerde bulundu.
Yaşadığı şok nedeniyle yer yer olayı hatırlamakta zorlanan 7 yaşındaki Hiranur, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Hiranur Demircan şunları söyledi; “Ben patenlerimi giyiyordum. Sonra pencerede adamın elini gördüm. Arkama baktım ve elinde siyah bir şey gördüm. Arkama yeniden döndüm ve ‘çat’ diye büyük bir ses geldi. Arkadaşlarım da kaçtı, ben de kaçtım. Acı hissettim. Sonra hemen asansöre gidip tek başıma bindim. Elimi sırtıma attığımda kan vardı. Anneme, ‘anne beni vurdular’ dedim. Annem telaşa kapıldı, önce taş attıklarını sandı. Önümüzdeki komşu beni hastaneye götürdü. Olayın öncesinde bize bağırdı. ‘Bayram sabahı adamı deli etmeyin, gidin aşağıda oynayın, yer yok mu’ dedi. Camı açmıştı, beni vurduktan sonra önce cama çıktı, sonra perdeyi kapattı. Korkuyu atlatamadım. Azıcık oynayabiliyorum. Annem parkı yasakladı bana. Ben de gitmek istemiyorum zaten. Çünkü buraya gelince sanki şuradan adamı görüyorum.”
Hiranur’un babası Hasan Demircan, “Şu an mahkeme heyetini bekliyoruz. Suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Bir insanı öldürmeye kast etmenin cezasını bulmasını istiyoruz. Hiranur’un durumu çok şükür şu an iyi ama parka inmeye korkuyor. Kardeşi de aynı durumda. Annesi ya da ben olmayınca inmek istemiyorlar. Çok sıkıntılı bir süreç. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.
Anne Selinay Demircan ise, “O günden sonra Hiranur’un psikolojik tedavisi devam ediyor. Bugün de keşif yapılıyor. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar bizim için. Bir insanı öldürmenin cezası neyse, o cezayı bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz sonuç olur” dedi. Mahkeme heyeti keşif yapılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Doğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı bulduDoğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı buldu
Kayseri'de yolcu otobüsünün bagajında esrar ele geçirildiKayseri'de yolcu otobüsünün bagajında esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.