Hiranur, ilik nakli bekleyen ablasına can olacak

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen 15 yaşındaki Ayşenur Çelik'i, kardeşi 3 yaşındaki Hiranur hayata bağlayacak. Küçücük bedenindeki kocaman yüreğiyle can aşısı olmaya hazırlanan Hiranur'dan ablasına ilik nakli yapılacak.

İzmir'de yaşayan Hilal Çelik (38) ve İzzet Çelik (40) çiftinin kızları Ayşenur Çelik, 2016 yılında uzun süreli ateş, göz ve baş ağrısı şikayetleriyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından şikayetlerin devam etmesi ve Ayşenur'un giderek zayıflayarak hiçbir şey yiyemez hale gelmesi üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, Ayşenur'un lösemi hastası olduğunu anlaşıldı. 4 Ocak 2017 tarihinde konulan teşhisin ardından, Ayşenur'un tedavi süreci başladı. Süreç içinde 5 kür kemoterapi gören Ayşenur için doktorlar ilik naklinin gerektiğini belirtti. 5 çocuk sahibi aileden alınan örneklerde, Ayşenur'un bugün 3 yaşında olan en küçük kardeşi Hiranur'un iliğinin ablasıyla yüzde yüz uyum sağladığı anlaşıldı. Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek nakil işlemiyle, minik Hiranur, ablasına hayat verecek. Küçük bedeniyle ablasına can verecek olan Hiranur, nakil işleminden korksa da ailesine, Ayşenur'a umut olmanın mutluluğunu yaşatıyor.

'ABLASI AĞLARKEN O SAKİNLEŞTİRİYOR'

Nakil işleminin bu ay sonunda gerçekleşeceğini anlatan anne Hilal Çelik, "Şu anda Ayşenur'un değerlerinin yükselmesi bekleniyor. Ufacık çocuk ablası için umut olmaya çalışıyor. Çok şükür ki bizim böyle bir şansımız var. Allah herkesi kurtarsın ve herkese böyle bir umut ışığı doğsun. Türkiye'de maalesef ilik nakli konusunda yeterli duyarlılık yok. Donör olan kişiler korktuğu için nakil işleminden vazgeçiyorlar ama Hiranur öyle değil. Ablası ağladığında bile onu sakinleştirmeye çabalıyor. 'Ben sana kan vereceğim, iyileşeceksin' diyor. Bu süreç içinde maddi durumumuz da giderek kötüleşti. Ben ev hanımıyım, eşim ise pazarcıydı ancak şu an işini yapamıyor. Tedavi masraflarımız da oldukça ağır. Diğer insanlar için küçük ama bizler için büyük bir adım olarak birileri yardım elini uzatırsa çocuğum daha kolay iyileşecek" dedi.