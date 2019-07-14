HABER

Hiranur, ilik nakli bekleyen ablasına can olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

İZMİR'de, lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen 15 yaşındaki Ayşenur Çelik'i, kardeşi 3 yaşındaki Hiranur hayata bağlayacak.

Hiranur, ilik nakli bekleyen ablasına can olacak

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen 15 yaşındaki Ayşenur Çelik'i, kardeşi 3 yaşındaki Hiranur hayata bağlayacak. Küçücük bedenindeki kocaman yüreğiyle can aşısı olmaya hazırlanan Hiranur'dan ablasına ilik nakli yapılacak.
İzmir'de yaşayan Hilal Çelik (38) ve İzzet Çelik (40) çiftinin kızları Ayşenur Çelik, 2016 yılında uzun süreli ateş, göz ve baş ağrısı şikayetleriyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından şikayetlerin devam etmesi ve Ayşenur'un giderek zayıflayarak hiçbir şey yiyemez hale gelmesi üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, Ayşenur'un lösemi hastası olduğunu anlaşıldı. 4 Ocak 2017 tarihinde konulan teşhisin ardından, Ayşenur'un tedavi süreci başladı. Süreç içinde 5 kür kemoterapi gören Ayşenur için doktorlar ilik naklinin gerektiğini belirtti. 5 çocuk sahibi aileden alınan örneklerde, Ayşenur'un bugün 3 yaşında olan en küçük kardeşi Hiranur'un iliğinin ablasıyla yüzde yüz uyum sağladığı anlaşıldı. Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek nakil işlemiyle, minik Hiranur, ablasına hayat verecek. Küçük bedeniyle ablasına can verecek olan Hiranur, nakil işleminden korksa da ailesine, Ayşenur'a umut olmanın mutluluğunu yaşatıyor.
'ABLASI AĞLARKEN O SAKİNLEŞTİRİYOR'
Nakil işleminin bu ay sonunda gerçekleşeceğini anlatan anne Hilal Çelik, "Şu anda Ayşenur'un değerlerinin yükselmesi bekleniyor. Ufacık çocuk ablası için umut olmaya çalışıyor. Çok şükür ki bizim böyle bir şansımız var. Allah herkesi kurtarsın ve herkese böyle bir umut ışığı doğsun. Türkiye'de maalesef ilik nakli konusunda yeterli duyarlılık yok. Donör olan kişiler korktuğu için nakil işleminden vazgeçiyorlar ama Hiranur öyle değil. Ablası ağladığında bile onu sakinleştirmeye çabalıyor. 'Ben sana kan vereceğim, iyileşeceksin' diyor. Bu süreç içinde maddi durumumuz da giderek kötüleşti. Ben ev hanımıyım, eşim ise pazarcıydı ancak şu an işini yapamıyor. Tedavi masraflarımız da oldukça ağır. Diğer insanlar için küçük ama bizler için büyük bir adım olarak birileri yardım elini uzatırsa çocuğum daha kolay iyileşecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hiranur, ilik nakli bekleyen ablasına can olacakHiranur, ilik nakli bekleyen ablasına can olacakHiranur, ilik nakli bekleyen ablasına can olacakHiranur, ilik nakli bekleyen ablasına can olacak

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Erzurum’da gergedan böceği bulunduErzurum’da gergedan böceği bulundu
S-400 teslimatında üçüncü gün (2)S-400 teslimatında üçüncü gün (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

İşte F.Bahçe'den Rize'ye giden isimler

İşte F.Bahçe'den Rize'ye giden isimler

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

Adana'da hint keneviri yetiştiren kişinin savunması şaşkınlık yarattı

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Suçu işlerken bunu yaptığı için cezası artırıldı

Suçu işlerken bunu yaptığı için cezası artırıldı

Güngören'de piknik tüpü bomba gibi patladı!

Polis alarma geçti! İstanbul'da paniğe neden olan olay

Bursa'da kayınvalide ve görümce eski gelinlerini hastanelik etti

Kayınvalide ve görümce dehşeti! Hastanelik ettiler

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.