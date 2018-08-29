Hiranur ve ailesi karardan memnun: Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te bayramın birinci gününde parkta oynarken açılan ateş sonucu vurulan Hiranur Demircan ve ailesi, şüpheli B.B'nin tutuklanmasından memnun olduklarını söyledi. Hiranur Demircan, "Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır" dedi.

Pendik'te parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla şüpheli B.B. çıkarıldığı mahkemece dün tutuklanmıştı. B.B Maltepe Cezaevine gönderilirken tutuklanmanın ardından yaralanan kız, anne ve babası konuştu.

"SİLAHLANMAYA HAYIR"

Olayda sırtına mermi çekirdeği isabet eden küçük kız, "Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır" dedi.

HİRANUR'UN BABASI : EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Hiranur'un babası Hasan Demircan, “Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz de sevinçliyiz. Sonuçta ateş edilen yer belli. Ateş edilen yerde tanıklar var, çocukların gördükleri şeyler var. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da dikkatli bir şekilde yürütülür. Ve hak edilen ceza verilir" diye konuştu.