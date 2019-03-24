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Hiranur'dan geriye görüntüleri kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Sivas'ta kuzeni ile düştüğü su kuyusunda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın, yaklaşık 3 ay önce kardeşiyle çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kuzeni ile düştüğü su kuyusunda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'dan geriye, kardeşiyle çekilmiş görüntüleri kaldı.

İncetaş köyünde, ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramalarda su kuyusunda cesetleri bulunan amca çocukları Hüseyin Eymen Yıldız (4) ile Hiranur Yıldız'ın (3) evlerinde hüzün hakim.

Ölen çocukların köydeki arkadaşları ve akrabaları, Hiranur ile Hüseyin Eymen'in düştüğü kuyunun yanına geldi.

Çocukların akrabası Yasin Yıldız (14), basın mensuplarına, Hiranur ile Hüseyin Eymen'in birbirlerinden hiç ayrılmadığını söyledi.

Çocukların cesedinin köy girişindeki tarlada kuyuda bulunduğunu anlatan Yıldız, "Kuyunun yanında Hiranur'un annesi Sudenaz bağırmaya başladı, sonra babası geldi. Kız suyun yüzeyindeydi, babası kızı çıkardı. Diğer çocuk da sonradan bulundu. Dibine batmıştı." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kuyunun yıllar önce tarla sulamak için açıldığını ve "yılanlı kuyu" olarak bilindiğini belirtti.

- Hiranur'dan geriye görüntüleri kaldı

Bu arada, ölen çocuklardan Hiranur'un, yaklaşık 3 ay önce kardeşi Halil ile çekilmiş, müzik eşliğinde oynadıkları görüntüsü ortaya çıktı.

Ölen amca çocuklarının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından köye getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Yıldızeli ilçesinde, köyde yaşayan amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kaybolmuş, çocukların cesedi dün bir tarlanın kenarında, sulama amacıyla açılan kuyuda bulunmuştu.

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