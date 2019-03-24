SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kuzeni ile düştüğü su kuyusunda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'dan geriye, kardeşiyle çekilmiş görüntüleri kaldı.

İncetaş köyünde, ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramalarda su kuyusunda cesetleri bulunan amca çocukları Hüseyin Eymen Yıldız (4) ile Hiranur Yıldız'ın (3) evlerinde hüzün hakim.

Ölen çocukların köydeki arkadaşları ve akrabaları, Hiranur ile Hüseyin Eymen'in düştüğü kuyunun yanına geldi.

Çocukların akrabası Yasin Yıldız (14), basın mensuplarına, Hiranur ile Hüseyin Eymen'in birbirlerinden hiç ayrılmadığını söyledi.

Çocukların cesedinin köy girişindeki tarlada kuyuda bulunduğunu anlatan Yıldız, "Kuyunun yanında Hiranur'un annesi Sudenaz bağırmaya başladı, sonra babası geldi. Kız suyun yüzeyindeydi, babası kızı çıkardı. Diğer çocuk da sonradan bulundu. Dibine batmıştı." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kuyunun yıllar önce tarla sulamak için açıldığını ve "yılanlı kuyu" olarak bilindiğini belirtti.

- Hiranur'dan geriye görüntüleri kaldı