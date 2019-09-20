Hırdavat sektöründen İSO'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneğince (HISİAD) İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) gerçekleştirilen ziyarette, hırdavatın diğer sektörlerden ayrılması gerektiği, bu kapsamda komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü.

HISİAD açıklamasına göre, hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen dernek, sektör sorunlarına çözüm bulmak ve iş birliklerini geliştirmek için sanayi ve ticaret odalarına ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, dernek yetkililerince İSO'ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Açıklamada, ziyarette yaptığı konuşmaya yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, hırdavatın büyük bir sektör olduğunu belirterek, "Sektörün temsilcilerini burada ağırlamak çok güzel oldu. Sektör, Türkiye genelinde bütün ticaret ve sanayi odalarında maalesef birçok sektörle birleşmiş durumda. Hırdavat sektörünün diğer sektörlerden ayrı anılması gerekiyor. Bu konuda desteğimizi sunacağız. Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bu önerimizi ileteceğiz. Diğer odaların da bunu örnek almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.