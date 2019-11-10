HABER

Hırdavatçılar gözünü Rusya’ya dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Rusya’nın hırdavat sektöründe Türkiye’den 190 milyon dolarlık ithalatının olduğunu ancak dünya geneli ithalatla karşılaştırıldığında önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtti.Hırdavat sektörü gözünü Rusya’ya dikti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Rusya’nın hırdavat sektöründe Türkiye’den 190 milyon dolarlık ithalatının olduğunu ancak dünya geneli ithalatla karşılaştırıldığında önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtti.
Hırdavat sektörü gözünü Rusya’ya dikti. Sektörü daha da ileriye getirmek için Rusya pazarının önemli olduğunu belirten İDDMİB Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, “Rusya 140 milyon üzerinde nüfusu, 14 bin dolar üzerindeki kişi başı milli geliri ve yıllık 15 milyar dolar civarındaki hırdavat ithalatı ile hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca sektör vergilerinin de yüzde 3-15 civarında olması cazip bir pazar haline getiriyor. Rusya pazarına giriş kapılarından biri olduğunu düşündüğümüz MITEX fuarının da sektörümüze bu anlamda katkı yapacağı görüşündeyiz” dedi.
Sektörün dünya ihracatının 200 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirten Tecdelioğlu, dünya genelinde en fazla ihracat yapan 3 ülkenin sırasıyla 31 milyar dolar ile Çin, 20 milyar dolar ile Almanya ve 13 milyar dolar ile ABD olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 7.2 milyar dolarlık ihracat ile dünya genelinde 23. sırada yer aldığını ve dünya geneli ihracattan ancak yüzde 1 pay alabildiğini söyleyen Tecdelioğlu, üretim anlamında Türkiye genelinde 13 bin üzerinde ihracatçı ve imalatçı firma bulunduğunu ve bu firmaların 650 bin civarında bir istihdam oluşturduğunu söyledi.
Sektörel olarak 2019 yılı sonunda ihracatta yüzde 11’lik bir artış beklediklerini vurgulayan Tecdelioğlu, "Bu yıl sektörel anlamda Amerika, Rusya, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE’yi kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse farklı projelerimiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz’’ diye konuştu.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Rize’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma EtkinlikleriRize’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri
Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi

800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...

Son dakika! MSB: Son 24 saate 16 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu: Tacizler devam ediyor

Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.