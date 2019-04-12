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Hırdavatçılardan güç birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

Türkiye’de 14 bine yakın firma ile 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşan hırdavat sektörü güç birliğine gitti.

Türkiye’de 14 bine yakın firma ile 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşan hırdavat sektörü güç birliğine gitti. Sektör Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) olarak dernekleşirken, ilk başkanı Çetin Tecdelioğlu oldu.
Derneğe sadece sanayicileri ve üreticileri değil, aynı zamanda dağıtıcıları, satıcıları, distribütörleri ve bu işin esnaflığını yapan iş insanlarını da almak istediklerini belirten Tecdelioğlu, sektörün en önemli sorunlarından biri olan fuar eksikliğine de çözüm bulacaklarını söyledi.
Tecdelioğlu, global firmaları da içlerine alarak yeni bir güç birliğine gittiklerini söyledi. Hırdavatın çok geniş kapsamlı bir sektör olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, 13 bin 942 firmanın faaliyet gösterdiği sektörün yan sanayi ve bağlantılı sektörlerle 1 milyon kişiye istihdam oluşturduğunu belirti.
Bu derneğin içine sadece sanayicileri ve üreticileri değil, aynı zamanda dağıtıcıları, satıcıları, distribütörleri ve bu işin esnaflığını yapan iş insanlarını da almak istediklerini kaydeden Tecdelioğlu, onların da yıllardan bu yana gelen çok ciddi tecrübeleri, dağıtıcılıkları ve lojistik ağları olduğunu söyledi. Tecdelioğlu, şöyle devam etti:
"Esnaflık işi zaten artık lojistiğe döndü. Burada onlarla ilgili de neler yapmamız lazım, nasıl dağıtım ağları kuracağız, e-ticarete nasıl geçeceğiz? Karşımıza çok fazla global rakip geliyor. Dünyadaki büyük internet siteleri geldiler, girdiler, depo açıyorlar. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunlara hırdavat pazarını kaptırmadan pazarda nasıl var olmaya devam edeceğimizin yolunu hep beraber bulacağız."
Hırdavat sektörünün geçtiğimiz yıl 4.08 milyar dolar ihracat yaptığına işaret eden Tecdelioğlu, "Türkiye’nin ihracatında en önemli ve en katma değerli ihracat kalemlerinden biriyiz. İhracat birim fiyatımız kilogram başına 3.62 dolar. Türkiye’nin ihracatının neredeyse 3 katı. Ancak bunun yanında 3.99 milyar dolar da ithalatımız var. Cari açık vermiyoruz ama çok yakınız. Bunu artıya geçirmemiz, açık ara cari fazla veren bir sektör olmamız lazım. Onun için biraz daha yerli ve milli odaklı çalışmalıyız" dedi.
Türkiye’nin hırdavat sektöründe önemli bir yerinin olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, "Örneğin çivide dünya ortalamasında 14’üncü, Avrupa’da 7’inciyiz. Bakır boru parçalarında dünyada 7, Avrupa’da 5’inci sıradayız. Alüminyum boru parçaları ve alüminyum aksesuarlarında da Avrupa’da beşinci sıradayız. Biz tüm bu sektörlerde ilk iki sıraya oynamak istiyoruz. Bunun için de hangi ülkelerde fırsatlar var, öncelikli ülkeler nereler, hangi bölgelere mal satabiliriz, ihracatımızı nasıl artırabiliriz gibi konulara büyük önem vereceğiz. Derneğimizin en önemli amaçlarından birisi bu" diye konuştu.
HISİAD olarak dünyadaki sektör birlikleri ile de yakın temas içerisinde olacaklarını vurgulayan Tecdelioğlu, "Avrupa Hırdavatçılar Birliği, Amerika Hırdavatçılar Birliği, Çin Hırdavatçılar Birliği, Meksika ve Brezilya Hırdavatçılar Birlikleri. Bunların birkaçıyla geçmişteki fuarlarda hep ikili ilişkilerimiz oldu. Tanışıklıklarımız var, bağlantılarımızı kurduk. Bunları geliştireceğiz ve bizim hırdavat derneğimizin onlarla iş birliği yapabileceği protokoller hazırlayacağız. Uluslararası eş sivil toplum örgütleriyle iş birliği anlaşmaları yapmamız lazım. Bunun gelecekte kuracağımız fuara ziyaretçi getirmemize de yurtdışında B2B’ler yapmamıza da faydası olacak. Bizim mutlaka global olmamız, sadece Türkiye’yi değil, dünyayı hedeflememiz gerekiyor. Dünyanın tedarikçisi olmalıyız. Bu da bizim en önemli vizyonlarımızdan biri olacak" ifadelerini kullandı.

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