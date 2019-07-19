HABER

Hirfanlı'da Anadolu'nun 7 milyon yıllık doğa tarihi araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarındaki Kurutlu lokalitesinde üst miyosen döneme ait 7 milyon yıllık Anadolu doğa tarihi ile ilgili kazı çalışmaları sürdürülüyor - Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır: - "Bulunan fosiller, üniversitedeki çalışmaları tamamlandıktan sonra arkeoloji müzemizde sergilenecek. Buradan çok ilginç fosiller çıkıyor. Fil, zürafa, at ve benzeri o dönemde yaşamış hayvanların fosilleri var. Yaklaşık 7 milyon yıllık bir tarihi gün yüzüne çıkarıyorlar"

KIRŞEHİR (AA) - Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarındaki Kurutlu lokalitesinde 7 milyon yıllık Anadolu doğa tarihi ile ilgili kazı çalışmaları yapılıyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesi Kurutlu köyü Lodalı tepesinde 2011 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan çalışma, daha sonra Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısına dönüştürüldü.

Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman'ın başkanlığında sürdürülen çalışmada bu yılki kazılar haziran ayı sonunda başlatıldı.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, kazı alanını ziyaret ederek Doç. Dr. Erkman'dan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Çalışır, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kurutlu lokalitesinde yaklaşık 7 milyon yıl öncesine ait doğa tarihinin araştırıldığını söyledi.

Bura ciddi buluntulara ulaşıldığını vurgulayan Çalışır, şöyle konuştu:

"Burası yüzey araştırmasıyla başlayan bir fosil kazısı. 2014 yılında Ahi Evran Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliği ve desteği devam ediyor. Buradan çıkarılan buluntular Ahi Evran Üniversitesinin laboratuvarlarına gidiyor. Orada teknik ve bilimsel çalışmalarına devam edilecek. Bulunan fosiller, üniversitedeki çalışmaları tamamlandıktan sonra arkeoloji müzemizde sergilenecek. Buradan çok ilginç fosiller çıkıyor. Fil, zürafa, at ve benzeri o dönemde yaşamış hayvanların fosilleri var. Yaklaşık 7 milyon yıllık bir tarihi gün yüzüne çıkarıyorlar. Hocamızın ve ekibinin emeğine sağlık."

Doç. Dr. Erkman da Anadolu doğa tarihinin araştırması açısından Kurutlu kazısının önemli olduğunu, yaklaşık 7 milyon yıl öncesine tarihlenen üst miyosen döneme ait hayvanların fosillerinin çıkarıldığını söyledi.

Omurgalılara yönelik fosillerin bulunduğunu ifade eden Erkman, "Bu yılki kazılarda yeni fosiller çıkardık. Biraz önce gerçekleştirdiğimiz kazıda bir yavru filin omurgasını çıkardık. Bir grupta da atlar vardı. Bunlar miyosen dönemi atlarıydı. İki üst çene, bir alt çene ve bir de muhtemelen bobit ailesine ait alt çene vardı." dedi.

PARTNERİngiliz modelden olay paylaşım! Çırılçıplak soyunup...İngiliz modelden olay paylaşım! Çırılçıplak soyunup...
Kuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyorKuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyor
Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyiErbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Kurutlu kazıları

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! Diyarbakır Lice'de hava destekli operasyon

Savaş uçaklarıyla vuruldu

Karadeniz renk değiştirdi!

Korkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdi

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.