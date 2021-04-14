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Hırka-i Şerif açık mı? Hırka-i Şerif'e ziyaret serbest mi?

14.04.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan hırkanın yer aldığı ve Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii açık mı? sorusu Ramazan ayının başlamasıyla merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Hırka-i Şerif'e ziyaret serbest mi? sorusu araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

Hırka-i Şerif açık mı? Hırka-i Şerif'e ziyaret serbest mi?

Hz. Muhammed'e ait olan hırkanın yer aldığı Hırka-i Şerif 2021 Ramazan ayının başlaması ile ziyaret etmek isteyen vatanadaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Ramazan'da açık olacak mı? sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Peki, Hırka-i Şerif açık mı? Hırka-i Şerif'e ziyaret serbest mi? İşte, detaylar...

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇIK MI?

Ramazan ayında binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 Ramazan ayında da ziyaret edilemeyecek.

Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka. Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır.

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE? HIRKA-İ ŞERİF HANGİ CAMİDE?

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilmektedir.


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