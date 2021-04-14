Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde, Hz. Muhammed'in miraca yükselirken giydiği hırka bulunmaktadır. Hırka-i Şerif Camii'ni ziyaret etmek isteyenler, Hırka-i Şerif nerede? Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? sorularına yanıt aramaktadır. İşte, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif Camii yol tarifi...

HIRKA-İ ŞERİF'E NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanarak Hırka-i Şerif'e kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eminönü'nden kalkan 38E numaralı otobüsler Hırka-i Şerif durağından geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşılabilmektedir. Metroyla ulaşlmak için öncelikle, Fatih durağı yönüne giden Metroya binmek ve Fatih’te inmek gerekir. Daha sonra Hırka-i Şerif mahallesine giden 38E veya minibüslere binebilirsiniz.

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE? HIRKA-İ ŞERİF HANGİ CAMİDE?

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilmektedir.